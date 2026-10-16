छोटी यात्रा के लिए पैकिंग करते समय अपनाएं ये 5 हैक्स, यात्रा बन जाएगी आसान

छोटी यात्रा के लिए ऐसे कपड़े चुनना बहुत जरूरी है, जिनका कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि एक ऐसी जैकेट चुनें, जिसमें कई जेब हों या एक ऐसा दुपट्टा जिसे अलग-अलग तरीकों से पहना जा सके।

इससे आपको कम कपड़े ले जाने की जरूरत पड़ेगी और आप अलग-अलग मौकों पर एक ही कपड़े का इस्तेमाल कर पाएंगे।

इसके अलावा इस तरह के कपड़े आपके लुक को भी खास बना सकते हैं और आपको स्टाइलिश दिखा सकते हैं।