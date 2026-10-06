सर्दियों में बढ़ जाता है कोहरा, इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान
क्या है खबर?
ठंड का मौसम अपने साथ कोहरा भी लाता है, जो सेहत को प्रभावित कर सकता है, खासकर सुबह के समय कोहरे में बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इससे सांस की समस्याएं, दृष्टि में कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप कोहरे के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
कोहरे में बाहर निकलने से बचें
जब भी कोहरा हो, खासकर सुबह के समय, बाहर निकलने से बचें।
अगर जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही बाहर जाएं ताकि आपके फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचे। इससे आप सांस की समस्याओं से बच सकते हैं और संक्रमण के खतरे भी कम हो जाते हैं।
कोहरे में बाहर निकलने से दृष्टि भी खराब होती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप घर से कम से कम निकलें।
#2
आंखों को सुरक्षित रखें
कोहरे के कारण आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोहरे में बाहर निकलें तो अपने आंखों को सुरक्षित रखने के लिए चश्मा या गॉगल्स जरूर पहनें। इससे आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी और आपको बेहतर दृष्टि मिलेगी।
इसके अलावा चश्मा पहनने से बाहरी धूल-मिट्टी और प्रदूषण से भी बचाव होगा। चश्मा न केवल आपकी आंखों को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपको कोहरे में भी साफ नजर आने में मदद करता है।
#3
गर्म कपड़े पहनें
कोहरे वाले मौसम में गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है ताकि शरीर ठंड से बचा रहे और बीमारियों का खतरा कम हो। ऊनी कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से बचाते हैं।
इसके अलावा हाथों और पैरों को भी ढककर रखें क्योंकि ये शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से होते हैं। गर्म कपड़ों का उपयोग करके आप कोहरे वाली ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।
#4
शरीर में पानी की कमी न होने दें
इस मौसम में शरीर में पानी की कमी न हो, यह बहुत जरूरी है क्योंकि कोहरा शरीर को सूखा बना सकता है।
नियमित रूप से पानी पीते रहें और ताजे फलों का रस भी शामिल करें ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलें। इससे आपकी त्वचा भी निखरी हुई दिखेगी और आपको ताजगी महसूस होगी।
इसके अलावा गर्म सूप या चाय भी पी सकते हैं, जो आपको अंदर से गर्म रखेंगे और सेहतमंद बनाए रखेंगे।
#5
खाने-पीने का ध्यान रखें
सेहतमंद खाने-पीने की चीजें इस मौसम में बहुत अहमियत रखती हैं। ताजे फल-सब्जियां खाएं, विटामिन-C युक्त चीजें जैसे संतरा, नींबू आदि शामिल करें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे।
इसके अलावा गर्मागर्म सुप या चाय पीते रहें, जो आपको अंदर से गर्म रखेगी और बीमारियों से बचाएगी।
इन सरल लेकिन प्रभावी सुझावों को अपनाकर आप न केवल कोहरे से सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि अपनी सेहत भी बेहतर बना सकते हैं।