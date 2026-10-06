सर्दियों में बढ़ जाता है कोहरा, इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

कोहरे वाले मौसम में गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है ताकि शरीर ठंड से बचा रहे और बीमारियों का खतरा कम हो। ऊनी कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से बचाते हैं।

इसके अलावा हाथों और पैरों को भी ढककर रखें क्योंकि ये शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से होते हैं। गर्म कपड़ों का उपयोग करके आप कोहरे वाली ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।