शिलांग के पारंपरिक व्यंजन

मेघालय: शिलांग की यात्रा के दौरान इन व्यंजनों का जरूर लें स्वाद, आएगा आनंद

लेखन सयाली 12:45 pm Oct 05, 202612:45 pm

क्या है खबर?

मेघालय की राजधानी शिलांग को पहाड़ों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। शिलांग एक पर्यटक स्थल है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। यहां की ठंडी जलवायु और हरे-भरे पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा शिलांग अपने लजीज खाने के लिए भी जाना जाता है। आइए आज यहां के पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानते हैं।