त्योहारों के दौरान मीठे की क्रेविंग ऐसे करें कम

त्योहारों के दौरान होती है अधिक मीठा खाने की क्रेविंग? इन 5 तरीकों से करें नियंत्रित

लेखन अंजली 05:43 pm Oct 06, 202605:43 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों पर तरह-तरह के मीठे व्यंजनों की दुकानें सज जाती हैं और लोग भी त्योहारों का मजा लेने के लिए इनका सेवन कर लेते हैं। हालांकि, मधुमेह रोगियों के लिए त्योहारों पर मीठा खाना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मधुमेह रोगी त्योहारों के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं।