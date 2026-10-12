मुलेठी का अधिक सेवन करने के नुकसान

मुलेठी का अधिक सेवन करने से हो सकती हैं ये समस्याएं, जानें सही मात्रा

लेखन अंजली 02:02 pm Oct 12, 202602:02 pm

क्या है खबर?

मुलेठी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। हालांकि, इसका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुलेठी का अधिक सेवन करने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको मुलेठी के अधिक सेवन से होने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताएंगे ताकि आप इसकी सही मात्रा का उपयोग कर सकें।