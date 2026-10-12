मुलेठी का अधिक सेवन करने से हो सकती हैं ये समस्याएं, जानें सही मात्रा
क्या है खबर?
मुलेठी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। हालांकि, इसका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुलेठी का अधिक सेवन करने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको मुलेठी के अधिक सेवन से होने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताएंगे ताकि आप इसकी सही मात्रा का उपयोग कर सकें।
#1
पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या
मुलेठी का अधिक सेवन करने से पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है।
इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे पेट में जलन और असुविधा हो सकती है। अगर आप मुलेठी का अधिक सेवन करते हैं तो आपको पेट में जलन, दर्द और सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए मुलेठी का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करें और इसकी सही मात्रा का पालन करें।
#2
कब्ज की परेशानी
मुलेठी का अधिक सेवन करने से कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे पेट में जलन और असुविधा हो सकती है।
अगर आप मुलेठी का अधिक सेवन करते हैं तो आपको पेट में दर्द और सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए मुलेठी का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करें और इसकी सही मात्रा का पालन करें। इससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं।
#3
दिल की धड़कन तेज होना
मुलेठी का अधिक सेवन करने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
अगर आपकी पहले से ही कोई दिल संबंधी समस्या है तो मुलेठी का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
इसके अलावा अगर आपको अचानक से धड़कन तेज होने लगे या असुविधा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
गर्भवती महिलाओं के लिए हो सकता है खतरनाक
गर्भवती महिलाओं के लिए मुलेठी का अधिक सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को मुलेठी का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।
इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी मुलेठी का उपयोग करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। मुलेठी का सही मात्रा में उपयोग करना जरूरी है ताकि इसके फायदे मिलें और किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
#5
त्वचा पर खुजली या रैशेज होना
मुलेठी का अधिक सेवन करने से त्वचा पर खुजली या रैशेज होना भी हो सकता है। इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे त्वचा पर जलन और खुजली हो सकती है।
अगर आपको अचानक से त्वचा पर रैशेस या खुजली होने लगे तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें।
इस प्रकार मुलेठी का अधिक सेवन करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसका उपयोग हमेशा संतुलित मात्रा में करें।