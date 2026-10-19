हर किसी को पता होने चाहिए ये 5 प्राथमिक उपचार से जुड़े नियम, आपातकालीन स्थिति में होगा फायदा
क्या है खबर?
प्राथमिक उपचार एक जीवनरक्षक तरीका है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अहम होता है। यह न केवल चोटों और बीमारियों के समय सही कदम उठाने में मदद करता है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में दूसरों की भी सहायता करने की क्षमता प्रदान करता है। आइए आज हम आपको प्राथमिक उपचार से जुड़े 5 नियमों के बारे में बताते हैं, जो हर किसी को पता होने चाहिए ताकि वह किसी भी आपातकालीन स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सके।
#1
अनजान व्यक्ति को CPR कैसे दें?
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) एक जरूरी तरीका है, जो किसी को भी बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो तुरंत मदद के लिए कॉल करें। इसके बाद व्यक्ति के सीने पर दोनों हाथ रखें और तेज गति से 100-120 धक्के दें। इसके साथ ही हर 2 मिनट में मुंह से मुंह सांस दें।
यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि एंबुलेंस न आ जाए।
#2
जलने पर क्या करना चाहिए?
अगर किसी के हाथ या पैर जल जाए तो उसे ठंडे पानी के नीचे रखें या ठंडे कपड़े से सेंके। इसके बाद प्रभावित जगह पर हल्का साबुन और पानी लगाएं।
ध्यान रखें कि जले हुए हिस्से पर कभी भी बर्फ न लगाएं क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। यह जानना जरूरी है कि जलने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
#3
सिर पर चोट लगने पर क्या करें?
अगर किसी को सिर पर चोट लगे तो तुरंत उसे शांत रहने के लिए कहें और उसे हिलने न दें। इसके बाद किसी डॉक्टर से संपर्क करें और प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं।
अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे एक तरफ लिटाएं ताकि मुंह से खून निकल सके और सांस लेने में कोई परेशानी न हो। यह जानना जरूरी है कि सिर में चोट लगने पर क्या करना चाहिए।
#4
नाक से खून निकले तो क्या करें?
नाक से खून निकलने पर सबसे पहले प्रभावित व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में लिटा दें और उसके सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं।
इसके बाद नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली और अंगूठे से दबाएं, फिर 10 मिनट के बाद दबाना छोड़ दें और अगर खून निकलना बंद न हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।
यह जानना जरूरी है कि नाक से खून आने पर क्या करना चाहिए।
#5
किसी भी तरह के कट लगने पर क्या करें?
अगर किसी को कट लग गया है तो सबसे पहले प्रभावित हिस्से को साफ पानी से धोएं और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें।
इसके बाद साफ और सूखे पट्टी का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि पट्टी बहुत टाइट न हो।
इसके साथ ही प्रभावित हिस्से पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। यह जानना जरूरी है कि कट लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं।