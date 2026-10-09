हर वयस्क को पता होनी चाहिए CPR से जुड़ी ये बातें
क्या है खबर?
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) एक जीवनदायिनी प्रक्रिया है, जो दिल की धड़कन रुकने पर तुरंत लागू की जाती है। यह प्रक्रिया किसी के जीवन को बचा सकती है और आपातकालीन स्थिति में सही तरीके से CPR करने का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको CPR से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जो हर वयस्क को पता होनी चाहिए ताकि वे आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय ले सकें और सही तरीके से CPR कर सकें।
#1
CPR क्या है?
CPR एक आपातकालीन प्रक्रिया है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल रुक जाए या वह सांस न ले पा रहा हो। इस प्रक्रिया में छाती को दबाना और मुंह से मुंह देना शामिल है।
यह प्रक्रिया रक्त संचार को बहाल करने में मदद करती है और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिससे व्यक्ति की जान बच सकती है।
सही तरीके से CPR करने पर दिल की कार्यक्षमता वापस मिल सकती है।
#2
छाती दबाने की तकनीक
छाती दबाते समय हाथों को एक-दूसरे पर रखकर सीधे नीचे दबाएं। दबाव तेज और लगातार होना चाहिए, लगभग 100-120 दबाव प्रति मिनट की गति से।
दबाव करते समय कंधे सीधे नीचे झुकाकर जोर से दबाएं ताकि छाती पूरी तरह से नीचे जा सके। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि आपातकालीन सेवा न आ जाए या व्यक्ति होश में न आ जाए।
सही तरीके से छाती दबाने पर रक्त संचार बहाल होता है।
#3
मुंह से मुंह देना भी है जरूरी
अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है और सांस नहीं ले पा रहा तो मुंह से मुंह देना जरूरी होता है।
इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुकाएं ताकि हवा आसानी से फेफड़ों तक पहुंच सके, फिर खुद गहरी सांस लें और व्यक्ति के मुंह पर अपनी सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि व्यक्ति होश में न आ जाए या आपातकालीन सेवा न आ जाए।
#4
CPR करने में डरने की जरूरत नहीं
कई लोग CPR करने में डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गलत तरीके से किया तो नुकसान हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि सही तरीके से CPR करने पर कोई नुकसान नहीं होता बल्कि जीवन बचाने में मदद मिलती है।
इसलिए हमेशा आत्मविश्वास के साथ CPR करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय लें। याद रखें, आपके छोटे-से कदम किसी की जान बचा सकते हैं।