CPR से जुड़ी जरूरी बातें

हर वयस्क को पता होनी चाहिए CPR से जुड़ी ये बातें

लेखन अंजली 10:05 am Oct 09, 202610:05 am

क्या है खबर?

कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) एक जीवनदायिनी प्रक्रिया है, जो दिल की धड़कन रुकने पर तुरंत लागू की जाती है। यह प्रक्रिया किसी के जीवन को बचा सकती है और आपातकालीन स्थिति में सही तरीके से CPR करने का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको CPR से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जो हर वयस्क को पता होनी चाहिए ताकि वे आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय ले सकें और सही तरीके से CPR कर सकें।