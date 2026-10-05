सर्दियों का मजा लेने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके, नहीं होगा ज्यादा खर्चा

सर्दियों में सही खान-पान करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। मौसमी फल और सब्जियां खाएं, जैसे संतरा, सेब, गाजर आदि, जो विटामिन-C और सेहत के लिए फायदेमंद तत्वों से भरपूर होते हैं।

इसके अलावा गर्मागर्म सूप, दलिया, खिचड़ी आदि का सेवन करें ताकि आपका पेट भी भरा रहे और आपको ठंड से लड़ने की ताकत मिले।

इन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप ठंड से सुरक्षित रहेंगे।