हरी फलियों से रोजाना एक ही तरह की सब्जी खा रहे हैं? बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन
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हरी फलियां एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे लोग अक्सर उबालकर या भाप में पका लेते हैं। हालांकि, अगर आप रोजाना एक ही तरह की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम आपको हरी फलियों से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।
#1
हरी फलियों का पुलाव
सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालकर भूनें, फिर इसमें बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
अब इसमें बारीक कटी हरी फलियां, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मिलाएं, फिर इसमें बासमती चावल और पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें।
जब चावल पक जाए तो गैस बंद करके पुलाव को गर्मागर्म परोसें।
#2
हरी फलियों का दही का व्यंजन
हरी फलियों का दही का व्यंजन बनाने के लिए सबसे पहले हरी फलियों को उबालकर मिक्सी में बारीक पीस लें। अब दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हींग मिलाकर अच्छी तरह फेंटे।
इसके बाद इसमें पीसी हुई हरी फलियां डालकर अच्छे से मिला लें। अंत में इस व्यंजन पर थोड़ी-सी भुनी हुई जीरी डालकर इसे ठंडा करके परोसें।
#3
हरी फलियों की टिक्की
हरी फलियों की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले उबली हुई हरी फलियों को मैश कर लें। अब इसमें उबले हुए आलू, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंके। अंत में गर्मागर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें।
#4
हरी फलियों का परांठा
हरी फलियों का परांठा बनाने के लिए सबसे पहले उबली हुई हरी फलियों को मैश कर लें। अब इसमें गेहूं का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाकर आटा गूंथ लें।
इसके बाद इस आटे से छोटी-छोटी लोईयां बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। अंत में गर्मागर्म परांठों को दही या अचार के साथ परोसें।
#5
हरी फलियों की सब्जी
हरी फलियां की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें टमाटर की प्यूरी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मिलाएं।
इसके बाद इसमें उबली हुई हरी फलियां डालकर अच्छे से मिलाएं और पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें। अंत में गर्मागर्म सब्जी को रोटी या चावल के साथ परोसें।