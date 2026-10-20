हरी फलियों से रोजाना एक ही तरह की सब्जी खा रहे हैं? बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

हरी फलियां की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें टमाटर की प्यूरी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मिलाएं।

इसके बाद इसमें उबली हुई हरी फलियां डालकर अच्छे से मिलाएं और पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें। अंत में गर्मागर्म सब्जी को रोटी या चावल के साथ परोसें।