सर्दियों के दौरान इन 5 तरीकों से बढ़ा सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रहेंगे स्वस्थ

सर्दियों के दौरान गर्म पानी का सेवन करना शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए जरूरी है। गर्म पानी से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

रोजाना गर्म पानी का सेवन करने के लिए एक गिलास पानी को गर्म करें, फिर उसमें नींबू का रस और थोड़ा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को पीने से शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है।