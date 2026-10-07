सर्दियों के दौरान इन 5 तरीकों से बढ़ा सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
सर्दी और फ्लू के मामलों में वृद्धि के कारण सर्दियों के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार और नियमित एक्सरसाइज जैसे पारंपरिक सुझावों के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 सरल और प्रभावी तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनके जरिए आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
#1
नींद को पूरा करें
नींद की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नींद की कमी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रोटीन और हार्मोन के स्तर पर असर पड़ता है।
इसलिए रोजाना पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।
#2
योग और ध्यान का अभ्यास करें
योग और ध्यान का नियमित अभ्यास भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
यह तनाव को कम करता है और शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है। इससे शरीर में एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके लाभ उठाएं।
#3
गर्म पानी का सेवन करें
सर्दियों के दौरान गर्म पानी का सेवन करना शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए जरूरी है। गर्म पानी से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
रोजाना गर्म पानी का सेवन करने के लिए एक गिलास पानी को गर्म करें, फिर उसमें नींबू का रस और थोड़ा शहद मिलाएं। इस मिश्रण को पीने से शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है।
#4
गर्म मसाले मिलाकर दूध पिएं
गर्म मसाले मिलाकर दूध का सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक गिलास दूध में थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी इलायची और थोड़ा अदरक डालकर उबालें। अब इस मिश्रण को छानकर एक मग में डालें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर पिएं।
यह पेय एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद करता है।
#5
हल्दी का सेवन करें
हल्दी में करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है। ये गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं। आप चाहें तो हल्दी को अपने खाने में भी मिला सकते हैं।
हल्दी के सेवन से आपके शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है।