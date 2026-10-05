सर्दियों में इन पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का करें सेवन

सर्दियों के दौरान इन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को करें अपनी डाइट में शामिल

लेखन अंजली 05:20 pm Oct 05, 202605:20 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, मेवे और दूध से बने उत्पादों को शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में आसानी से मिल सकते हैं और सेहत के लिए अच्छे होते हैं।