दुर्गा पूजा के मौके पर पुरुष चुन सकते हैं इस तरह के परिधान, होते हैं ट्रेंडी
क्या है खबर?
दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसका जश्न पश्चिम बंगाल में जोरों-शोरों से चलता है। यह 5 दिनों तक चलता है और इस दौरान मां दुर्गा के बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। ऐसे में पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे पूजा के लिए कौन-सा परिधान पहनें। आइए जानते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए पुरुषों को क्या पहनना चाहिए, ताकि आप स्टाइलिश दिख सकें।
#1
धोती-कुर्ता
धोती-कुर्ता एक पारंपरिक भारतीय परिधान है, जो पुरुषों के लिए दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक अवसरों पर पहनना शुभ माना जाता है। धोती और कुर्ते का मेल आपको एक शाही और आकर्षक लुक देता है।
सफेद या हल्के रंग की धोती के साथ एक हल्के रंग का कुर्ता पहनें। इस संयोजन से आप न केवल पारंपरिक दिखेंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस करेंगे।
इस तरह के परिधान में आप पूजा के दौरान पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।
#2
पायजामा-कुर्ता
पायजामा-कुर्ता भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह पारंपरिक होने के साथ-साथ आरामदायक भी होता है।
सफेद या हल्के रंग का पायजामा और कुर्ता पहनें, ताकि आपका लुक साफ-सुथरा दिखे। इस तरह के परिधान से आप पूजा के दौरान सहज महसूस करेंगे और साथ ही स्टाइलिश भी दिखेंगे।
पायजामा-कुर्ता पहनकर आप न केवल पारंपरिक दिखेंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस करेंगे, जिससे पूजा का अनुभव और भी खास बन जाएगा।
#3
बनारसी कुर्ता-पायजामा
अगर आप कुछ खास और भव्य पहनना चाहते हैं तो बनारसी कुर्ता-पायजामा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बनारसी कपड़े की चमक और उसकी बारीक कढ़ाई आपके लुक को शाही अंदाज देती है।
यह न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि इसे पहनकर आप बहुत ही खास महसूस करेंगे।
बनारसी कुर्ता-पायामा पारंपरिक होने के साथ-साथ आरामदायक भी होता है, जिससे पूजा के दौरान आप पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।
#4
खादी कुर्ता-पायजामा
खादी न केवल पर्यावरण के अनुकूल होता है, बल्कि यह आपको एक अलग ही पहचान देता है। खादी कुर्ता-पायजामा पहनकर आप न केवल पारंपरिक दिखेंगे, बल्कि देशभक्ति का संदेश भी देंगे।
यह आरामदायक होने के साथ-साथ टिकाऊ भी होता है। खादी कपड़े की खासियत यह है कि यह गर्मियों में ठंडक देता है और सर्दियों में गर्माहट प्रदान करता है।
इस तरह के परिधान से आप पूजा के दौरान सहज महसूस करेंगे।