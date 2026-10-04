दुर्गा पूजा के मौके पर पुरुष चुन सकते हैं इस तरह के परिधान, होते हैं ट्रेंडी

धोती-कुर्ता एक पारंपरिक भारतीय परिधान है, जो पुरुषों के लिए दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक अवसरों पर पहनना शुभ माना जाता है। धोती और कुर्ते का मेल आपको एक शाही और आकर्षक लुक देता है।

सफेद या हल्के रंग की धोती के साथ एक हल्के रंग का कुर्ता पहनें। इस संयोजन से आप न केवल पारंपरिक दिखेंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस करेंगे।

इस तरह के परिधान में आप पूजा के दौरान पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।