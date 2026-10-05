बकरी का दूध पीने के फायदे

बकरी का दूध पीने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 02:26 pm Oct 05, 202602:26 pm

क्या है खबर?

दूध कई पोषक तत्वों का खजाना होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। गाय का दूध तो लगभग हर घर में आमतौर पर पीया जाता है, लेकिन बकरी का दूध उतना लोकप्रिय नहीं है। क्या आपको पता है कि बकरी का दूध गाय के दूध से ज्यादा फायदेमंद होता है? आइए जानते हैं कि बकरी के दूध का सेवन करने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।