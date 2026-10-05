बकरी का दूध पीने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
दूध कई पोषक तत्वों का खजाना होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। गाय का दूध तो लगभग हर घर में आमतौर पर पीया जाता है, लेकिन बकरी का दूध उतना लोकप्रिय नहीं है। क्या आपको पता है कि बकरी का दूध गाय के दूध से ज्यादा फायदेमंद होता है? आइए जानते हैं कि बकरी के दूध का सेवन करने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#1
हड्डियों को मजबूत बनाने में है मददगार
बकरी के दूध का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि बकरी के दूध में हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है।
ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही उनका विकास करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकते हैं।
#2
पाचन को ठीक रखने में है सहायक
बकरी का दूध पाचन को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। यह लैक्टोज युक्त होने के साथ ही लैक्टिक एसिड और अच्छे जीवाणुओं से भरपूर होता है, जो पाचन को ठीक रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
इसके अलावा यह पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना 1 गिलास बकरी का दूध पीना फायदेमंद हो सकता है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता को कर सकता है मजबूत
बकरी के दूध में विटामिन-A, विटामिन-C, आयरन, कॉपर और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
ये पोषक तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही बीमारियों से लड़ने की ताकत भी दे सकते हैं। इसलिए अपने आहार में बकरी के दूध को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है ताकि आप स्वस्थ और बीमारियों से दूर रह सकें।
#4
दिल के लिए है फायदेमंद
बकरी का दूध दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकता है। इसमें ऐसे फैटी एसिड होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इसमें पोटेशियम मौजूद होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार बकरी का दूध दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#5
त्वचा के लिए भी है फायदेमंद
बकरी का दूध त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन-A और विटामिन-B3 त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं।
ये विटामिन त्वचा को नमी प्रदान करने में मदद करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करके त्वचा को ताजगी और निखार दे सकते हैं। इन फायदों के लिए आप बकरी के दूध को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।