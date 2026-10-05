सर्दियों के दौरान पिएं ये पेय

सर्दियों के दौरान बनाकर पिएं ये 5 पेय, स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

लेखन अंजली 06:22 pm Oct 05, 202606:22 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ पानी की कमी से बचाने में पेय अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, बाजार में मिलने वाले पेय में शक्कर की अधिकता होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में घर पर बिना ज्यादा शक्कर के पेय बनाकर पिएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय बताते हैं, जिन्हें आप घर पर बनाकर पी सकते हैं और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।