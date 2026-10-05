सर्दियों के दौरान बनाकर पिएं ये 5 पेय, स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ पानी की कमी से बचाने में पेय अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, बाजार में मिलने वाले पेय में शक्कर की अधिकता होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में घर पर बिना ज्यादा शक्कर के पेय बनाकर पिएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय बताते हैं, जिन्हें आप घर पर बनाकर पी सकते हैं और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
#1
गाजर और अदरक का रस
इसके लिए सबसे पहले जरूरत के अनुसार गाजर को छीलकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर में डालकर रस निकाल लें।
अब एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करके उसमें थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और जब पानी गुनगुना हो जाए तो गैस बंद करके इसे छान लें।
इसके बाद गाजर का रस और अदरक की चाय को एक गिलास में डालकर इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसे ठंडा करके पिएं।
#2
छाछ
सबसे पहले एक गिलास में ताजे दही को डालकर अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसमें स्वादानुसार भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक का रस और थोड़ा-सा बर्फ का पानी डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण को छानकर इसका सेवन करें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन को सुधारने, शरीर को ठंडक देने और पानी की कमी से बचाने में भी मदद कर सकता है।
#3
ग्रीन टी
ग्रीन टी एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें ग्रीन टी की पत्तियां डालें और 2-3 मिनट तक इसे उबालें। अब इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं और इसे गर्मागर्म या ठंडा करके पिएं।
ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ-सुथरा रखने में मदद कर सकते हैं।
#4
पुदीने की चाय
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और इसे 5-7 मिनट तक उबालें।
अब इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं और इसे छानकर एक कप में डालें। इस पेय को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं।
पुदीने की चाय पीने से पेट की समस्याएं दूर होती हैं और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं।
#5
नारियल पानी
नारियल पानी को प्राकृतिक ऊर्जा पेय माना जाता है। यह शरीर को पानी की कमी से बचाने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक नारियल को काटकर उसका पानी निकालें, फिर इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और इसे ठंडा करके पिएं।
नारियल पानी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ताजगी और ठंडक प्रदान करते हैं।