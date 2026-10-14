रात को सोने से पहले पिएं कैमोमाइल चाय

रात को सोने से पहले पिएं कैमोमाइल चाय, नींद आने में नहीं होगी कोई दिक्कत

लेखन अंजली 11:23 am Oct 14, 202611:23 am

क्या है खबर?

कैमोमाइल एक प्रकार का फूल है, जिसकी चाय का सेवन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, खासकर रात को सोने से पहले इस चाय का सेवन करने से आपको गहरी नींद मिलती है। यह चाय न केवल आपको आराम देती है, बल्कि आपके मन और शरीर को भी शांत करती है। इस लेख में हम आपको रात को सोने से पहले कैमोमाइल चाय पीने के फायदे बताएंगे और इसे बनाने का तरीका भी बताएंगे।