स्वस्थ खान-पान अपनाने की कोशिश करते समय न करें ये 5 गलतियां

जब आप सेहतमंद खान-पान की दिशा में कदम उठाते हैं, तो सबसे पहले अपने पानी की खपत पर ध्यान दें। बहुत से लोग खाने के साथ पानी तो पी लेते हैं, लेकिन दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते।

इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो कई समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।

इसके अलावा नारियल पानी और ताजे फलों का रस भी पिएं।