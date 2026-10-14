स्वस्थ खान-पान अपनाने की कोशिश करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
आजकल हर कोई खान-पान को लेकर जागरूक हो गया है और सभी सेहतमंद खान-पान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इन गलतियों को समझकर और सही दिशा में कदम उठाकर हम अपने खान-पान को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सेहतमंद खान-पान को अपनाते समय की जाने वाली गलतियां क्या-क्या हैं।
#1
पानी की कमी होना
जब आप सेहतमंद खान-पान की दिशा में कदम उठाते हैं, तो सबसे पहले अपने पानी की खपत पर ध्यान दें। बहुत से लोग खाने के साथ पानी तो पी लेते हैं, लेकिन दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते।
इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो कई समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
इसके अलावा नारियल पानी और ताजे फलों का रस भी पिएं।
#2
सब्जियों और फलों की कमी होना
सेहतमंद खान-पान के लिए जरूरी है कि आप अपनी खाने की आदतों में सब्जियों और फलों को शामिल करें।
कई लोग शुरुआत में तो सब्जियां और फल खाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी खपत कम हो जाती है। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसलिए अपनी खाने की आदतों में हरी सब्जियों और मौसमी फलों को शामिल करें।
इसके अलावा सलाद को भी अपनी खाने की आदतों में शामिल करें ताकि आपको भरपूर पोषण मिल सके।
#3
स्नैक्स को नजरअंदाज करना
अक्सर लोग सेहतमंद खान-पान अपनाते समय हल्के खाने को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती हो सकती है।
सही तरीके से हल्का खाना लेने पर आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं और ज्यादा खाने से बच सकते हैं।
इसके लिए आप सूखे मेवे, बीज, दही या ताजे फल आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा।
#4
अधिक प्रोटीन लेना
सेहतमंद खान-पान अपनाते समय अधिक प्रोटीन लेना भी एक सामान्य गलती हो सकती है। प्रोटीन जरूरी होती है, लेकिन इसकी अधिकता शरीर पर बुरा असर डाल सकती है।
इससे किडनी पर दबाव पड़ता है और पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। इसलिए अपनी खाने की आदतों में प्रोटीन की मात्रा को संतुलित रखें।
इसके लिए आप दालें, चना, छोले, राजमा आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दूध और दही भी शामिल कर सकते हैं।
#5
जंक फूड को नजरअंदाज करना
सेहतमंद खान-पान अपनाते समय जंक फूड को पूरी तरह छोड़ देना मुश्किल होता है, लेकिन इसे बिल्कुल नजरअंदाज करना भी सही नहीं होता।
कभी-कभी थोड़ा-सा जंक फूड खाने से मनोबल बढ़ता है और आपको खुश रखता है। इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ने की बजाय सीमित मात्रा में खाएं ताकि आपकी सेहत पर बुरा असर न पड़े।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने नए खान-पान के तरीके को सफल बना सकते हैं।