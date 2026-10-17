रसोई को साफ-सुथरा रखने के लिए न करें ये 5 गलतियां

कई लोग काटने के बाद कटिंग बोर्ड को सिर्फ पानी से साफ कर देते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इससे बोर्ड पर मौजूद कीटाणु पूरी तरह से नहीं हटते हैं।

इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद कटिंग बोर्ड को गर्म पानी और साबुन से धोएं और इसे कुछ देर धूप में रखें।

इससे इसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इसे किसी हवादार जगह पर रखें ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए।