रसोई को साफ-सुथरा रखने के लिए न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां हम अपने परिवार के लिए खाने की तैयारी करते हैं। इस कारण रसोई को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे हर किसी को बचना चाहिए।
#1
किचन स्पंज को साफ न करना
रसोई में इस्तेमाल होने वाले स्पंज को अक्सर लोग साफ करना भूल जाते हैं।
यह एक ऐसा उपकरण है, जो कीटाणुओं को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए।
इसे गुनगुने पानी और साबुन से धोएं और फिर कुछ मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें। इससे इसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे।
#2
कच्चे और पके खाने को एक साथ रखना
कच्चे और पके खाने को एक साथ रखने से कीटाणुओं के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा फल-सब्जियां और अन्य खाने की चीजों को अलग-अलग रखने का प्रयास करें।
हरी सब्जियों को काटने के बाद उन्हें प्लेट में न रखें, बल्कि किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें और फिर फ्रिज में रखें। इससे खाने की ताजगी बनी रहेगी।
#3
फ्रिज की सफाई न करना
फ्रिज में खाने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इसे साफ-सुथरा रखना जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से अपने फ्रिज की सफाई नहीं करते हैं तो इससे कीटाणु पनप सकते हैं, जो आपके खाने को खराब कर सकते हैं।
महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार फ्रिज को खाली करके इसे साफ करें। पानी और थोड़ा साबुन का घोल बनाकर इसका उपयोग करें।
#4
किचन काउंटर को साफ न रखना
खाने की तैयारी के दौरान कई बार किचन काउंटर पर कच्चा खाना, सब्जियों के छिलके, मसाले आदि फैल जाते हैं। इन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीजें कीटाणुओं के साथ मिलकर बैक्टीरिया को पनपने का मौका दे सकती हैं।
इसलिए किचन काउंटर को साफ करने के लिए पहले गर्म पानी में थोड़ा साबुन डालकर घोल तैयार करें और फिर उससे काउंटर को साफ करें।
#5
कटिंग बोर्ड को साफ न करना
कई लोग काटने के बाद कटिंग बोर्ड को सिर्फ पानी से साफ कर देते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इससे बोर्ड पर मौजूद कीटाणु पूरी तरह से नहीं हटते हैं।
इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद कटिंग बोर्ड को गर्म पानी और साबुन से धोएं और इसे कुछ देर धूप में रखें।
इससे इसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इसे किसी हवादार जगह पर रखें ताकि यह पूरी तरह से सूख जाए।