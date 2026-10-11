40 साल के होने के बाद न करें ये गलतियां

40 साल के होने के बाद न करें ये 5 गलतियां, हृदय रहेगा स्वस्थ

लेखन अंजली 09:30 am Oct 11, 202609:30 am

क्या है खबर?

हृदय हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है और इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ हृदय की सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उनके हृदय पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको ऐसी 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे और आप लंबे समय तक खुशहाल जीवन जी सकें।