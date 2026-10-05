सर्दियों में हाथों की त्वचा हो जाती है रूखी? इन तरीकों से रखें सुरक्षित
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है। खासकर हाथों की त्वचा, जो रोजमर्रा की गतिविधियों के कारण सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठंड से हाथों में दरारें और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने हाथों को सर्दियों में भी स्वस्थ और नमी युक्त रख सकते हैं।
#1
गुनगुने पानी से नहाने का तरीका अपनाएं
सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए क्योंकि यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है। ठंडे पानी से नहाने पर त्वचा सूख जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। गुनगुने पानी से नहाने से खून का बहाव बढ़ता है और त्वचा की गहराई तक नमी पहुंचती है।
इसके अलावा गुनगुने पानी से नहाने से त्वचा को आराम मिलता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए सर्दियों में हमेशा गुनगुने पानी का ही उपयोग करें।
#2
हाथों पर नमी देने वाली क्रीम का नियमित उपयोग करें
हाथों की त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए नियमित रूप से नमी देने वाली क्रीम लगाना जरूरी है। नहाने के बाद या हाथ धोने के तुरंत बाद क्रीम लगाना सबसे अच्छा तरीका है। यह आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे नमी प्रदान करता है।
इसके अलावा आप रात को सोने से पहले भी अपनी हाथों पर क्रीम लगा सकते हैं ताकि यह पूरी रात आपकी त्वचा को नमी प्रदान करे और सुबह तक असरदार रहे।
#3
रबर के दस्ताने पहनें
घर के काम करते समय रबर के दस्ताने पहनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसे बर्तन धोना या अन्य गंदे काम करना इनसे आपके हाथों पर साबुन या गंदगी का असर नहीं होगा।
इसके अलावा रबर के दस्ताने पहनने से आपके हाथों की त्वचा सीधी ठंड और गंदगी से बची रहती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमेशा घर के कामों के दौरान रबर के दस्ताने पहनना न भूलें।
#4
सोते समय हाथों पर तेल लगाएं
रात को सोने से पहले अपने हाथों पर थोड़ी मात्रा में बादाम या जैतून का तेल लगाएं। यह तेल आपकी त्वचा को गहराई तक पोषण देता है और उसे नमी प्रदान करता है।
सोते समय यह तेल पूरी तरह से त्वचा में समा जाता है, जिससे सुबह उठते ही आपके हाथ मुलायम और चमकदार महसूस होंगे। इन सरल उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में अपने हाथों को स्वस्थ रख सकते हैं।