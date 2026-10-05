सर्दियों में हाथों की त्वचा हो जाती है रूखी? इन तरीकों से रखें सुरक्षित

हाथों की त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए नियमित रूप से नमी देने वाली क्रीम लगाना जरूरी है। नहाने के बाद या हाथ धोने के तुरंत बाद क्रीम लगाना सबसे अच्छा तरीका है। यह आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे नमी प्रदान करता है।

इसके अलावा आप रात को सोने से पहले भी अपनी हाथों पर क्रीम लगा सकते हैं ताकि यह पूरी रात आपकी त्वचा को नमी प्रदान करे और सुबह तक असरदार रहे।