मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करना पसंद है? इन 5 गलतियों से बचें
क्या है खबर?
मेकअप ब्रश का इस्तेमाल चेहरे को मेकअप करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह न केवल मेकअप को आसानी से फैलाने में मदद करता है, बल्कि चेहरे को एक स्मूद और प्रोफेशनल लुक भी देता है। हालांकि, मेकअप ब्रश का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक चल सकें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करते समय नहीं करनी चाहिए।
#1
गीले ब्रश का इस्तेमाल करना
गीले मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें। जब आप गीले ब्रश का उपयोग करते हैं तो यह आपके मेकअप सामान को भी गीला कर सकता है, जिससे उनका सही उपयोग नहीं हो पाता।
इसके अलावा गीला ब्रश जल्दी खराब हो जाता है और उसकी सफाई भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमेशा सूखे और साफ ब्रश का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका मेकअप सही तरीके से लगे और ब्रश भी लंबे समय तक चलें।
#2
गंदे ब्रश का उपयोग करना
गंदे मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें। जब आप बार-बार अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे आपकी त्वचा पर दाने या एलर्जी हो सकती है।
इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद अपने ब्रश को हल्के साबुन और पानी से धोकर सुखाएं।
इसके अलावा महीने में कम से कम एक बार अपने सभी ब्रश को गहरे सफाई के लिए किसी अच्छे क्लीनर का इस्तेमाल करें।
#3
गलत आकार का ब्रश चुनना
मेकअप ब्रश का आकार भी बहुत मायने रखता है। अगर आप गलत आकार के ब्रश का चयन करते हैं तो आपका मेकअप सही तरीके से नहीं लगेगा।
उदाहरण के लिए, अगर आप बड़े ब्रश से छोटी जगह जैसे आंखों के आसपास या नाक के किनारे मेकअप करते हैं तो यह असुविधाजनक हो सकता है।
इसलिए हमेशा सही आकार के ब्रश का चयन करें ताकि आपका मेकअप आसानी से और सही तरीके से लगे।
#4
ब्रश को गलत तरीके से पकड़ना
मेकअप ब्रश को पकड़ने का तरीका भी अहम होता है। अगर आप ब्रश को बहुत जोर से पकड़ते हैं तो इससे आपका मेकअप असमान हो सकता है।
इसके अलावा हल्के हाथों से ब्रश को पकड़ना चाहिए ताकि नियंत्रण बना रहे और मेकअप अच्छे से फैल सके।
सही तरीके से ब्रश को पकड़ने से न केवल आपका मेकअप बेहतर दिखेगा बल्कि पूरे दिन बरकरार भी रहेगा। इसलिए ब्रश को हल्के हाथों से ही पकड़ें।
#5
ब्रश को बार-बार धोना
बार-बार ब्रश धोने से उसका फर खराब हो सकता है और उसकी उम्र कम हो सकती है।
इसलिए ब्रश को केवल तब धोएं जब वह बहुत गंदा हो जाए या उसमें कोई बदबू आने लगे। बेहतर होगा कि हर महीने में कम से कम एक बार अपने सभी ब्रश को गहरे सफाई के लिए किसी अच्छे क्लीनर का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा हल्के साबुन और पानी से भी ब्रश को साफ किया जा सकता है।