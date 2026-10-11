मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करने से जुड़ी गलतियां

मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करना पसंद है? इन 5 गलतियों से बचें

लेखन अंजली 10:30 am Oct 11, 202610:30 am

क्या है खबर?

मेकअप ब्रश का इस्तेमाल चेहरे को मेकअप करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह न केवल मेकअप को आसानी से फैलाने में मदद करता है, बल्कि चेहरे को एक स्मूद और प्रोफेशनल लुक भी देता है। हालांकि, मेकअप ब्रश का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक चल सकें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करते समय नहीं करनी चाहिए।