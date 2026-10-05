सर्दियों में सुबह घर से बाहर निकलने से पहले जरूर करें ये 5 काम

सर्दियों में सुबह उठकर स्नान करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा देता है।

गर्म पानी से स्नान करने से आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है और रक्त का बहाव बेहतर होता है।

इसके अलावा यह आपकी त्वचा को भी नमी देता है। अगर आप ठंड से बचने के लिए ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या फिर नींबू का रस मिला लें।