वर्कआउट शुरू करने से पहले भूल से भी न करें ये 5 गलतियां

वर्कआउट करते समय बहुत ज्यादा वजन उठाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हल्के वजन से ही शुरुआत करनी चाहिए।

बहुत ज्यादा वजन उठाने से आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआत में हल्के वजन से ही एक्सरसाइज करें और धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों और चोट लगने का खतरा भी कम हो।