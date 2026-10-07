वर्कआउट शुरू करने से पहले भूल से भी न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
अगर आप वर्कआउट शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर आप वर्कआउट करने वाले नए हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि वर्कआउट करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो नए वर्कआउट करने वालों द्वारा की जाती हैं, लेकिन इन्हें करने से बचना चाहिए।
#1
तैयारी न करना
अगर आप वर्कआउट करने से पहले तैयारी नहीं करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तैयारी न करने से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और चोट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है।
इसके अलावा तैयारी करने से शरीर का तापमान बढ़ता है और इससे शरीर की ऊर्जा में सुधार होता है। इसलिए वर्कआउट करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक तैयारी जरूर करें।
#2
गलत तरीके से एक्सरसाइज करना
कई लोग जल्दी में एक्सरसाइज को गलत तरीके से करते हैं, जिससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता है। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आज से ही एक्सरसाइज को सही तरीके से करना शुरू कर दें।
एक्सरसाइज करते समय आपको अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देना चाहिए और सही तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे न केवल आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, बल्कि आप चोट से भी बचे रहेंगे।
#3
बहुत ज्यादा वजन उठाना
वर्कआउट करते समय बहुत ज्यादा वजन उठाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हल्के वजन से ही शुरुआत करनी चाहिए।
बहुत ज्यादा वजन उठाने से आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शुरुआत में हल्के वजन से ही एक्सरसाइज करें और धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत हों और चोट लगने का खतरा भी कम हो।
#4
एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करना
एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करना भी एक आम गलती हो सकती है, जिससे आपको पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अगर आप रोजाना सिर्फ दौड़ते या सिर्फ पुश-अप्स करते हैं तो आपका शरीर उन चीजों का आदि हो जाता है और फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलता।
इसलिए रोजाना अलग-अलग एक्सरसाइज करें ताकि हर मांसपेशी का विकास हो सके और आपको पूरा फायदा मिल सके। साथ ही शरीर भी संतुलित रहेगा और आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे।
#5
आराम न करना
बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे लगातार वर्कआउट करते रहते हैं और आराम नहीं करते। आराम करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक्सरसाइज करना। शरीर को आराम देने से मांसपेशियां ठीक होती हैं और मजबूत बनती हैं।
इसलिए वर्कआउट के बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप चोट से बचे रहें। इसके अलावा आराम करने से आपकी ऊर्जा भी बहाल होती है।