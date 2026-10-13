ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज न करें, इन संकेतों से समझें कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए
क्या है खबर?
ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार-चढ़ाव शरीर के सही कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का स्तर सही न हो तो दिल और रक्त वाहिकाओं पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए रोजाना खुद से ब्लड प्रेशर की जांच करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है और आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है।
#1
सीने में जलन होना
अगर आपको सीने में जलन की समस्या होती है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है।
अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो इससे सीने में जलन के साथ-साथ दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं।
सीने में जलन होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इससे दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें।
#2
सिरदर्द होना
असामान्य ब्लड प्रेशर का एक सामान्य संकेत सिरदर्द होना भी है।
अगर आपको सिरदर्द के साथ-साथ उल्टी और चक्कर आने की समस्या भी होती है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
यह भी हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर काफी कम हो रहा हो। यह समस्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है।
#3
चक्कर आना
अगर आपको अचानक चक्कर आने लगे तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो रहा है।
अगर चक्कर के साथ-साथ आपको पसीना आना, धड़कन का असामान्य रूप से तेज होना, सांस लेने में तकलीफ या फिर सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इन समस्याओं के कारण आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है।
#4
सांस लेने में तकलीफ होना
अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो गया है।
अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर का इलाज न किया जाए तो इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर के कारण फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं।
ज्यादा ब्लड प्रेशर के कारण खून का बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में दिक्कत होने लगती है।
#5
बार-बार उल्टी होना
अगर आपको बार-बार उल्टी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है।
ज्यादा ब्लड प्रेशर के कारण पेट में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण बार-बार उल्टी होने की समस्या हो सकती है।
ज्यादा ब्लड प्रेशर के कारण पेट में गैस बनने लगती है, जिससे उल्टी की समस्या हो सकती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।