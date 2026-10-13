ब्लड प्रेशर से जुड़े संकेत

ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज न करें, इन संकेतों से समझें कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए

लेखन अंजली 01:21 pm Oct 13, 202601:21 pm

क्या है खबर?

ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार-चढ़ाव शरीर के सही कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का स्तर सही न हो तो दिल और रक्त वाहिकाओं पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए रोजाना खुद से ब्लड प्रेशर की जांच करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं है और आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है।