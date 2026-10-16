बालों पर तेल और सीरम का ऐसे करें इस्तेमाल

बालों पर तेल और सीरम लगाने से हो जाते हैं चिपचिपे? ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 04:32 pm Oct 16, 202604:32 pm

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए तेल और सीरम का उपयोग करना फायदेमंद है। हालांकि, कई लोग इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। गलत तरीके से इनका उपयोग करने पर बाल चिपचिपे और तेलीय हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप तेल और सीरम का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आपके बाल न चिपचिपे हों और न ही तैलीय।