बालों पर तेल और सीरम लगाने से हो जाते हैं चिपचिपे? ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए तेल और सीरम का उपयोग करना फायदेमंद है। हालांकि, कई लोग इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। गलत तरीके से इनका उपयोग करने पर बाल चिपचिपे और तेलीय हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप तेल और सीरम का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आपके बाल न चिपचिपे हों और न ही तैलीय।
#1
तेल लगाने का सही तरीका
बालों पर तेल लगाने का सबसे सही तरीका है कि आप इसे रात भर छोड़ दें। रात को सोने से पहले बालों पर हल्का सा तेल लगाएं और इसे अच्छी तरह से मालिश करें।
इससे तेल बालों की जड़ों तक पहुंचता है और उन्हें पोषण मिलता है। सुबह उठकर बालों को अच्छे शैंपू से धो लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और बालों में कोई चिपचिपाहट न रहे।
#2
सीरम का उपयोग कैसे करें?
सीरम लगाने का सही तरीका यह है कि इसे बालों की लंबाई पर ही लगाएं, जड़ों पर नहीं। जड़ों पर सीरम लगाने से चिपचिपाहट हो सकती है।
अपने हाथों पर थोड़ी मात्रा में सीरम लेकर उसे अपने बालों की लंबाई पर लगाएं, खासकर उन हिस्सों पर जो सूखे या उलझे हुए हों।
इससे आपके बाल नरम, चमकदार और उलझन रहित रहेंगे, बिना किसी चिपचिपाहट के।
#3
सही मात्रा में तेल और सीरम का उपयोग करें
तेल और सीरम की मात्रा बहुत जरूरी होती है। ज्यादा मात्रा लगाने से भी बाल चिपचिपे हो सकते हैं। हमेशा जरूरत अनुसार ही तेल और सीरम लें।
थोड़ी मात्रा में ही लें ताकि यह बालों में अच्छे से समा जाए। इससे आपके बालों में न तो चिपचिपाहट होगी और न ही कोई उलझन होगी।
सही मात्रा में उपयोग करने पर आपके बाल नरम, चमकदार और उलझन रहित रहेंगे।
#4
समय-समय पर बदलाव करें
हर मौसम में बालों की जरूरतें बदलती रहती हैं इसलिए समय-समय पर अपने बालों के देखभाल के उत्पादों में बदलाव करें।
गर्मियों में हल्का तेल और मॉइस्चराइजिंग सीरम बेहतर रहेगा जबकि सर्दियों में गहरा तेल और हेवी डिफ्रिजिंग सीरम उपयोग करें।
यह आपके बालों को मौसम के अनुसार सही पोषण देगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा। इस तरह आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं बिना किसी चिपचिपाहट के।
#5
नियमितता बनाए रखें
बालों की देखभाल में नियमितता बहुत अहम होती है इसलिए नियमित रूप से सही तरीके से तेल और सीरम का उपयोग करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनमें कोई समस्या नहीं होगी।
सही तरीके से तेल और सीरम का उपयोग करने पर आपके बाल न केवल सुंदर दिखेंगे बल्कि उन्हें पोषण भी मिलेगा। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं।