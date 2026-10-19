घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्वादिष्ट पोहा, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
पोहा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। इस लेख में हम आपको पोहे की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। साथ ही हम आपको कुछ खास सुझाव देंगे, जिससे आपका पोहा और भी लाजवाब बनेगा।
स्टेप-1
पोहे को धोकर तैयार करें
सबसे पहले पोहे को अच्छे से धो लें ताकि वह साफ हो जाएं।
इसके लिए आप किसी छलनी का उपयोग कर सकते हैं। पोहे को धोने के बाद उन्हें एक कटोरे में रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए।
ध्यान रखें कि पोहे ज्यादा गीले न हों, बस हल्का सा पानी निकल जाए। इससे पोहा जल्दी पक जाएगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। यह पहली और जरूरी स्टेप है।
स्टेप-2
तेल में मूंगफली भूनें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें मूंगफली डालकर भूनें।
मूंगफली को सुनहरा होने तक भूनें ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए। भुनी हुई मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लें ताकि वह ठंडी हो जाए। इससे पोहे में एक कुरकुरी परत जुड़ जाएगी, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देगी।
मूंगफली को भूनते समय ध्यान रखें कि वे जलें नहीं, वरना उनका स्वाद बिगड़ सकता है।
स्टेप-3
प्याज और हरी मिर्च डालकर पकाएं
अब उसी कढ़ाई में प्याज और हरी मिर्च डालकर भूनें जब तक वे नरम न हो जाएं। इसमें स्वादानुसार नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे पोहे को एक सुंदर रंग मिलेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
प्याज और हरी मिर्च को भूनते समय ध्यान रखें कि वे जलें नहीं, वरना उनका स्वाद बिगड़ सकता है।
स्टेप-4
पोहे को मसालेदार बनाएं
अब भुने हुए मसाले मिश्रण में पोहे डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद इसमें नींबू का रस निचोड़ें और फिर से मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे पोहा और भी मसालेदार बनेगा। इस स्टेप में ध्यान रखें कि पोहे को ज्यादा न पकाएं, वरना वह चिपचिपा हो जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ सकता है।
स्टेप-5
अंतिम टच दें
अंतिम स्टेप में तैयार पोहे पर ताजा धनिया पत्ती काटकर डालें और ऊपर से भुनी हुई मूंगफली भी डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सेव भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
अब आपका स्वादिष्ट पोहा तैयार है और इसे गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और सभी को पसंद आएगा। इस तरह से आप आसानी से घर पर भी लाजवाब पोहा बना सकते हैं।