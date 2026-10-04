डांडिया नाइट के लिए ऐसे करें मेकअप

डांडिया नाइट के लिए ऐसे करें मेकअप, पसीना आने पर भी रहेगा रातभर ठीक

लेखन सयाली 01:10 pm Oct 04, 202601:10 pm

क्या है खबर?

गुजरात में 9 दिनों तक मनाए जाने वाली नवरात्रि के अंतिम 5 दिनों में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। ये नाच-गाना न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। इन आयोजनों में महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और मेकअप का भी खास ध्यान रखा जाता है, ताकि गरबा और डांडिया के दौरान पसीना और गर्मी से बचाव हो सके। आइए इसके लिए मेकअप के कुछ आसान तरीके जानते हैं।