डांडिया नाइट के लिए ऐसे करें मेकअप, पसीना आने पर भी रहेगा रातभर ठीक
क्या है खबर?
गुजरात में 9 दिनों तक मनाए जाने वाली नवरात्रि के अंतिम 5 दिनों में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है। ये नाच-गाना न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। इन आयोजनों में महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और मेकअप का भी खास ध्यान रखा जाता है, ताकि गरबा और डांडिया के दौरान पसीना और गर्मी से बचाव हो सके। आइए इसके लिए मेकअप के कुछ आसान तरीके जानते हैं।
#1
प्राइमर का इस्तेमाल करें
डांडिया नाइट के लिए मेकअप करते समय सबसे पहले प्राइमर लगाएं। प्राइमर आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है।
यह आपके चेहरे की बनावट को सुधारता है और मेकअप के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।
प्राइमर लगाने से आपका मेकअप नाचते-गाते समय भी बिखरेगा नहीं और आप बिना किसी चिंता के पूरी रात डांडिया का आनंद ले सकेंगी।
#2
फाउंडेशन लगाएं
फाउंडेशन आपके चेहरे को एक समान रंग देता है और उसे सुंदर बनाता है। डांडिया नाइट के लिए ऐसा फाउंडेशन चुनें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो और लंबे समय तक टिकाऊ हो।
इसे अच्छी तरह से लगाएं, ताकि आपका चेहरा नाचते-गाते समय भी ताजा और निखरा हुआ लगे। फाउंडेशन लगाने से आपका मेकअप पूरे समय सही बना रहेगा और आप बिना किसी चिंता के पूरी रात डांडिया का आनंद ले पाएंगी।
#3
आंखों को सजाएं
आंखों का मेकअप डांडिया नाइट में बहुत जरूरी है। आईशैडो और आईलाइनर का सही चयन आपके चेहरे को आकर्षक बनाता है।
आप अपने कपड़ों के अनुसार चमकीले रंगों का चयन कर सकती हैं, जो आपकी आंखों को और भी खूबसूरत बनाएंगे। इसके अलावा आप अपनी आंखों को और भी खास लुक देने के लिए मस्कारा का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
इससे आंखें बड़ी और चमकदार दिखेंगी। इस दौरान वाटर प्रूफ मस्कारा ही इस्तेमाल करें, जो पसीने से बिगड़े न।
#4
होंठों पर लिपस्टिक लगाएं
लिपस्टिक आपके लुक को पूरा करती है और इसे खास बनाती है। डांडिया नाइट के लिए ऐसे रंगों का चयन करें, जो चमकीले हों, जैसे लाल, गुलाबी या बरगंडी रंग।
ये रंग न केवल आपके होंठों को आकर्षक बनाएंगे, बल्कि आपके पूरे लुक को भी निखारेंगे। लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को स्क्रब करें, ताकि वे मुलायम और चमकदार दिखें।
इसके बाद लिपस्टिक लगाएं और ऊपर से लिप बाम लगाकर उसे सेट करें।
#5
मेकअप सेटिंग स्प्रे छिड़कें
मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। इसे अपने पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से छिड़कें, ताकि आपका मेकअप स्मूद बना रहे और पसीने या गर्मी से खराब न हो।
यह स्प्रे आपके चेहरे को तरोताजा भी रखता है और आपको पूरे समय ताजगी का एहसास दिलाता है।
इन मेकअप टिप्स को अपनाकर आप डांडिया नाइट में नाचते-गाते हुए भी खूबसूरत दिख सकती हैं।