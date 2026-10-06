बिल्लियों वाले देश होते हैं ज्यादा खुशहाल

जिन देशों में रहती हैं ज्यादा बिल्लियां, वहां के लोग भी रहते हैं ज्यादा खुशहाल- अध्ययन

लेखन सयाली 10:30 am Oct 06, 202610:30 am

क्या है खबर?

बिल्लियां ऐसी पालतू जानवर होती हैं, जिनके आने से घर खुशियों से भर जाता है। यह बात वैज्ञानिकों ने भी मान ली है कि जिन देशों में ज्यादा बिल्लियां हों, वहां खुशहाली फैली रहती है। नए अध्ययन के जरिए यह खुलासा हुआ है कि जिन देशों में बिल्लियों की संख्या ज्यादा है, वहां के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। अगर आप अपने जीवन से परेशानी दूर करके खुश रहना चाहते हैं तो अपने घर एक प्यारी-सी बिल्ली लाने की सोचें।