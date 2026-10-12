मुलेठी का सेवन स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद, जानें इसके 5 लाभ
क्या है खबर?
मुलेठी एक औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी-बूटी है, जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में किया जाता है। यह न केवल स्वाद में मीठी होती है, बल्कि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मुलेठी का सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत अहमियत रखता है। आइए जानते हैं कि मुलेठी का सेवन कैसे और किस मात्रा में करना चाहिए ताकि इसके सभी लाभ मिल सकें।
#1
पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक
मुलेठी का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले गुण पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं।
रोजाना एक टुकड़ा मुलेठी चबाने से गैस, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।
इसके अलावा यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पोषक तत्वों का अवशोषण भी सही ढंग से होता है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में कारगर
मुलेठी में मौजूद कुछ खास तत्व शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये तत्व शरीर में संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं।
इसके अलावा मुलेठी में कीटाणु और वायरस से लड़ने वाले गुण भी होते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं।
नियमित रूप से मुलेठी का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और हम बीमारियों से जल्दी उबर पाते हैं।
#3
सांस संबंधी समस्याओं में प्रभावी
मुलेठी सांस संबंधी समस्याओं जैसे खांसी, जुकाम और अस्थमा में भी बहुत लाभकारी साबित होती है। इसमें मौजूद सूजन को कम करने वाले गुण श्वसन नलियों की सूजन कम करते हैं और सांस लेने में आसानी होती है।
इसके अलावा मुलेठी का सेवन अस्थमा अटैक आने की संभावना को भी कम करता है। मुलेठी का नियमित सेवन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है और सांस संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है।
#4
त्वचा के लिए भी फायदेमंद
मुलेठी केवल स्वास्थ्य लाभ नहीं देती बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स त्वचा की चमक बढ़ाते हैं और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करते हैं।
इसके अलावा मुलेठी में मौजूद सूजन को कम करने वाले गुण मुंहासों से राहत दिलाते हैं और त्वचा को मुलायम बनाते हैं।
मुलेठी के नियमित सेवन से त्वचा की रंगत निखरती है और वह स्वस्थ रहती है। इसलिए मुलेठी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।
सेवन
मुलेठी का सेवन कैसे करें?
मुलेठी का सेवन करने के लिए आप इसे चाय या फिर पाउडर रूप में ले सकते हैं।
अगर आप इसे चाय के रूप में लेना चाहते हैं तो एक कप पानी में थोड़ा सा मुलेठी पाउडर डालकर उबाल लें, फिर इसे छानकर पिएं।
अगर आप इसे पाउडर रूप में लेना चाहते हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच मुलेठी पाउडर खा सकते हैं। ध्यान रखें कि मुलेठी का सेवन हमेशा कम मात्रा में करें ताकि कोई नुकसान न हो।