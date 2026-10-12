मुलेठी का सेवन स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद, जानें इसके 5 लाभ

मुलेठी का सेवन करने के लिए आप इसे चाय या फिर पाउडर रूप में ले सकते हैं।

अगर आप इसे चाय के रूप में लेना चाहते हैं तो एक कप पानी में थोड़ा सा मुलेठी पाउडर डालकर उबाल लें, फिर इसे छानकर पिएं।

अगर आप इसे पाउडर रूप में लेना चाहते हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच मुलेठी पाउडर खा सकते हैं। ध्यान रखें कि मुलेठी का सेवन हमेशा कम मात्रा में करें ताकि कोई नुकसान न हो।