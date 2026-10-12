बादाम के मक्खन का सेवन स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

बादाम के मक्खन में एक खास प्रकार के फैट होते हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है।

इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक होते हैं।

नियमित रूप से बादाम के मक्खन का सेवन करने से दिल संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है।