सांस लेने की समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है लौंग का सेवन, जानें कैसे
क्या है खबर?
लौंग एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और सांस लेने की समस्याओं में भी राहत दिला सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे लौंग का सेवन करके आप अपनी सांस लेने की समस्याओं से राहत पा सकते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं।
#1
लौंग का तेल कैसे करें उपयोग?
लौंग का तेल सांस लेने की समस्याओं में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
इस तेल को नाक में डालने या इसे छाती पर मलने से न केवल आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि यह खांसी और जुकाम से भी राहत दिलाता है।
इसके नियमित उपयोग से आपको बेहतर महसूस होगा और सांस लेने में आसानी होगी।
#2
गर्म पानी में लौंग का पाउडर मिलाकर पीएं
गर्म पानी में लौंग का पाउडर मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा-सा लौंग पाउडर मिलाएं और इसे अच्छे से मिक्स करें।
अब इस मिश्रण को धीरे-धीरे पीएं। यह मिश्रण आपके गले को साफ करेगा, खांसी को कम करेगा और सांस लेने में आसानी देगा।
इसके अलावा यह मिश्रण आपके शरीर को अंदर से साफ करता है और आपको ताजगी का एहसास दिलाता है।
#3
लौंग की चाय बनाकर पिएं
लौंग की चाय भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें थोड़ी-सी लौंग डालें और अच्छे से उबाल लें तकरीबन 5-7 मिनट तक।
अब इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर पी लें। यह चाय आपके गले को आराम देगी, खांसी कम करेगी और सांस लेने में मदद करेगी।
इसके अलावा यह चाय आपके शरीर को साफ करने में भी सहायक होती है और आपको ताजगी का एहसास दिलाती है।
#4
लौंग का पेस्ट बनाकर लगाएं
अगर आपके पास लौंग का पेस्ट बनाने का समय हो तो वह भी बहुत फायदेमंद होगा।
इसके लिए कुछ लौंग को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने गले पर लगाएं और थोड़ी देर छोड़ दें। इससे आपके गले की सूजन कम होगी, दर्द होगा और सांस लेने में आसानी होगी।
इस पेस्ट का नियमित उपयोग करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको ताजगी का एहसास मिलेगा।
#5
रात में सोने से पहले करें सेवन
रात में सोने से पहले लौंग का सेवन करना भी लाभकारी हो सकता है। इसके लिए एक-दो लौंग लें, उन्हें चबाएं ताकि उनका रस अच्छे से निकल जाए, फिर सो जाएं।
यह तरीका न केवल आपकी नींद को बेहतर बनाएगा बल्कि सुबह उठने पर ताजगी का एहसास दिलाएगा।
इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लौंग को शामिल कर सकते हैं और अपनी सांस लेने की समस्याओं से राहत पा सकते हैं।