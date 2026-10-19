सांस लेने की समस्याओं में फायदेमंद लौंग

सांस लेने की समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है लौंग का सेवन, जानें कैसे

लेखन अंजली 09:35 am Oct 19, 202609:35 am

क्या है खबर?

लौंग एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और सांस लेने की समस्याओं में भी राहत दिला सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे लौंग का सेवन करके आप अपनी सांस लेने की समस्याओं से राहत पा सकते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं।