दिवाली पर फर्श से पहले साफ करें ये चीजें, नहीं लगेगा ज्यादा समय

दिवाली से पहले सबसे पहले पंखों और छत की सफाई करना जरूरी है। पंखों पर धूल जमा हो जाती है, जिससे हवा सही से नहीं चलती।

पंखों को साफ करने के लिए पहले इन्हें बंद कर दें, फिर एक मुलायम कपड़े या ब्रश से धीरे-धीरे पंखों को साफ करें। छत भी धूल-मिट्टी से भरी होती है, इसलिए इसे भी अच्छे से झाड़ू लगाएं और पोछा लगाएं।

इस तरह से आप अपने घर को साफ-सुथरा बना सकते हैं।