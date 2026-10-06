दिवाली पर फर्श से पहले साफ करें ये चीजें, नहीं लगेगा ज्यादा समय
क्या है खबर?
दिवाली के त्योहार से पहले घर की सफाई करना एक परंपरा है। यह न केवल हमारे घर को साफ और सुंदर बनाता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। दिवाली पर सफाई करने से हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का अहसास करते हैं। इसके अलावा यह हमें एक नई शुरुआत का अहसास भी कराता है। आइए जानें कि दिवाली पर किन चीजों की सफाई सबसे पहले करनी चाहिए।
#1
पंखे और छत की सफाई करें
दिवाली से पहले सबसे पहले पंखों और छत की सफाई करना जरूरी है। पंखों पर धूल जमा हो जाती है, जिससे हवा सही से नहीं चलती।
पंखों को साफ करने के लिए पहले इन्हें बंद कर दें, फिर एक मुलायम कपड़े या ब्रश से धीरे-धीरे पंखों को साफ करें। छत भी धूल-मिट्टी से भरी होती है, इसलिए इसे भी अच्छे से झाड़ू लगाएं और पोछा लगाएं।
इस तरह से आप अपने घर को साफ-सुथरा बना सकते हैं।
#2
दीवारों और खिड़कियों की सफाई करें
दीवारों और खिड़कियों की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। दीवारों पर अक्सर चिपचिपे निशान या धब्बे लग जाते हैं, जिन्हें हल्के साबुन पानी से साफ किया जा सकता है।
खिड़कियों को भी अच्छी तरह से साफ करें ताकि बाहर की रोशनी अच्छे से अंदर आ सके।
इसके लिए खिड़की के कांच को साफ करने के लिए नींबू के रस या सिरका का उपयोग करें, इससे कांच चमक उठेंगे। इससे घर में ताजगी का अहसास होगा।
#3
फर्नीचर और अलमारियों की सफाई करें
फर्नीचर और अलमारियों की सफाई करना भी अहम है। फर्नीचर पर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, इसलिए इसे एक मुलायम कपड़े से साफ करें। अगर फर्नीचर पर दाग लगे हुए हैं तो हल्के साबुन पानी का घोल बनाकर उससे साफ करें।
अलमारियों को भी अच्छे से साफ करें ताकि उनमें रखे सामान को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए अलमारियों को पहले झाड़ू लगाकर साफ करें, फिर गीले कपड़े से पोछा लगाएं।
#4
रसोई और बाथरूम की सफाई करें
रसोई और बाथरूम की सफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। रसोई में बर्तनों को अच्छे से धोकर सुखाएं और फिर उन्हें व्यवस्थित करें।
गैस स्टोव, सिंक और काउंटरटॉप को भी साफ करें। बाथरूम में टॉयलेट, सिंक और शावर को अच्छे से साफ करें।
दीवारों को भी साफ करें ताकि कोई दाग-धब्बा न रह जाए। इससे घर की सफाई बनी रहती है।
#5
फर्श की सफाई करें
फर्श की सफाई सबसे आखिर में करें क्योंकि इससे पहले अन्य चीजें साफ करने से धूल-मिट्टी फर्श पर गिर जाती है।
फर्श को साफ करने के लिए पहले झाड़ू लगाएं, फिर पोछा लगाएं। पोछा लगाने के लिए गर्म पानी में थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं, फिर इससे फर्श को पोछें।
इस तरह से आपका घर दिवाली के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप त्योहार का आनंद ले सकेंगे।