घर पर आसानी से बनाया जा सकता है चॉकलेट फज, जानिए इस डेजर्ट की रेसिपी
क्या है खबर?
चॉकलेट फज एक स्वादिष्ट और सेहतमंद डेजर्ट है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह डेजर्ट न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी पसंद आता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें पौष्टिक होती हैं, जिससे यह मिठाई सेहत के लिए फायदेमंद है। आइए आज हम आपको चॉकलेट फज बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।
#1
सूखे मेवों को तैयार करें
सबसे पहले सूखे मेवों को अच्छे से धोकर सुखा लें। इसके बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि फज में डालने पर ये आसानी से मिल जाएं।
आप चाहें तो सूखे मेवों की मात्रा को अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। सूखे मेवों को तैयार करने से फज में एक अच्छा कुरकुरापन आएगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, जिससे यह मिठाई और भी स्वादिष्ट बन जाएगी।
#2
दूध और चीनी को उबालें
अब एक पैन में दूध और चीनी को मिलाकर उसे मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। इस मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि यह जल न जाए।
जब मिश्रण उबलने लगे तो ध्यान रखें कि आंच बहुत तेज न हो, क्योंकि इससे मिश्रण फट सकता है। मिश्रण पकने पर गाढ़ा हो जाएगा तब समझ जाएं कि इसे अगली प्रक्रिया के लिए तैयार कर लिया गया है।
#3
कोको पाउडर मिलाएं
जब दूध वाला मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो उसमें कोको पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि कोई गांठें न रहें। इस चरण पर मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि यह जलने न लगे।
मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद इसे कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं और फज का स्वाद बेहतरीन हो जाए। इस तरह आपका चॉकलेट फज का मिश्रण तैयार हो जाएगा।
#4
सेट करें फज
अब एक थाली या ट्रे लें और उसमें घी लगाकर तैयार किए हुए चॉकलेट फज वाले मिश्रण को डालें। इसे समान रूप से फैलाएं और ऊपर से सूखे मेवे डालें।
मिश्रण को ठंडा होने दें, ताकि यह जम जाए। जब फज ठंडा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और परोसें।
आपका स्वादिष्ट और सेहतमंद चॉकलेट फज तैयार है, जिसे आप किसी भी समय आनंद लेकर खा सकते हैं।