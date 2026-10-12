पालक से बनाएं ये 5 व्यंजन, बच्चे भी इन्हें मजे से खाएंगे
क्या है खबर?
पालक एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है। हालांकि, कई माता-पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पालक की सब्जी नहीं खाते। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो आइए आज हम आपको पालक से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बच्चे बड़े ही चाव से खा सकते हैं और ये व्यंजन पालक को आसानी से उनके खाने में शामिल कर सकते हैं।
#1
पालक का परांठा
पालक का परांठा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है।
इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ पालक, नमक, हल्दी और थोड़ा-सा तेल मिलाकर आटा गूंथ लें। अब इस आटे की लोई बनाकर परांठे बेलें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ परोसें।
यह न केवल बच्चों को पसंद आएगा बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। पालक का परांठा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह एक आसान व्यंजन है।
#2
पालक का सूप
पालक का सूप एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है।
इसके लिए पालक को अच्छी तरह धोकर उबाल लें, फिर इसे मिक्सर में पीस लें। अब कढ़ाई में मक्खन गर्म करके उसमें बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन डालकर भूनें, फिर इसमें पिसा हुआ पालक डालें और थोड़ा सा पानी मिलाकर पकाएं। अंत में नमक, काली मिर्च और मलाई डालकरे सूप को गर्मागर्म परोसें।
यह सूप विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है।
#3
पालक की टिक्की
पालक की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं।
इसके लिए उबले आलू में बारीक कटा हुआ पालक, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें तवे पर सेंक लें या तेल में तल लें। इन्हें चटनी या दही के साथ परोसें।
यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे बच्चे आसानी से इसे खा लेते हैं।
#4
पालक की खिचड़ी
पालक की खिचड़ी एक पौष्टिक भोजन हो सकता है, जिसे बच्चे पसंद करते हैं।
इसके लिए चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, बारीक कटी प्याज, टमाटर डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, नमक और भिगोए हुए चावल-दाल डालकर पानी मिलाकर पकने दें।
जब यह पूरी तरह से पक जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ पालक मिलाकर कुछ देर पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।
#5
पालक की दाल
पालक की दाल एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हो सकती है, जिसे बच्चे आसानी से खाते हैं।
इसके लिए मूंग या मसूर दाल को धोकर कुकर में पकाएं। दूसरी ओर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, बारीक कटी प्याज, टमाटर डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, नमक मिलाकर पकाएं और अंत में उबली हुई दाल मिलाकर कुछ देर पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें।
इस प्रकार आप अपने बच्चों को अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों के माध्यम से पालक खिला सकते हैं।