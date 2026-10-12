बच्चों के लिए बनाएं ये पालक के व्यंजन

पालक से बनाएं ये 5 व्यंजन, बच्चे भी इन्हें मजे से खाएंगे

लेखन अंजली 10:47 am Oct 12, 202610:47 am

क्या है खबर?

पालक एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है। हालांकि, कई माता-पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पालक की सब्जी नहीं खाते। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो आइए आज हम आपको पालक से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बच्चे बड़े ही चाव से खा सकते हैं और ये व्यंजन पालक को आसानी से उनके खाने में शामिल कर सकते हैं।