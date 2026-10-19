काजू बनाम ब्राजील नट्स: किसमें है अधिक पोषण? जानिए दोनों के फायदे और अन्य महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
काजू और ब्राजील नट्स दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इन्हें नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। हालांकि, कई लोग समझ नहीं पाते कि काजू और ब्राजील नट्स में से किसका सेवन अधिक लाभकारी है? इस लेख में हम आपको दोनों के बीच पोषण की तुलना और अन्य महत्वपूर्ण बातें बताएंगे ताकि आप जान सकें कि आपके लिए कौन-सा विकल्प बेहतर है।
काजू
काजू क्या है?
काजू एक प्रकार का मेवा होता है, जो काजू के पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। इसका स्वाद मीठा होता है और यह आकार में घुमावदार होता है।
काजू में प्रोटीन, फाइबर, और स्वस्थ फैट होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देती हैं।
इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम, जिंक, आयरन और विटामिन-B6 भी पाया जाता है।
काजू का सेवन दिल को स्वस्थ रखने, हड्डियों को मजबूत करने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।
ब्राजील नट्स
ब्राजील नट्स क्या है?
ब्राजील नट्स दक्षिण अमेरिका के पेड़ के बीज होते हैं, जो आकार में बड़े और गोल होते हैं। इनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। ब्राजील नट्स में सेलेनियम नामक खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की सुरक्षा में मदद करता है।
इसके अलावा इनमें प्रोटीन, फाइबर, और स्वस्थ चर्बी भी होती हैं। इनका सेवन शरीर की सूजन को कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है।
पोषण
काजू और ब्राजील नट्स में पोषण की तुलना
काजू में प्रति 100 ग्राम 553 कैलोरी, 18 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 44 ग्राम चर्बी और 12 ग्राम फाइबर होती है।
इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम, जिंक, आयरन और विटामिन-B6 भी पाया जाता है।
दूसरी ओर ब्राजील नट्स में प्रति 100 ग्राम 659 कैलोरी, 14 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 67 ग्राम चर्बी और 8 ग्राम फाइबर होती हैं।
इसके अलावा इसमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और तांबा जैसे खनिज तत्व भी होते हैं।
फायदे
काजू और ब्राजील नट्स के फायदे
काजू दिल को स्वस्थ रखने, हड्डियों को मजबूत करने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी सहायक हो सकता है।
दूसरी ओर ब्राजील नट्स शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं।
चयन
किसे चुनना चाहिए?
काजू और ब्राजील नट्स दोनों ही अपने-अपने तरीके से सेहत के लिए लाभकारी हैं।
अगर आपको ज्यादा कैलोरी वाला नाश्ता चाहिए तो ब्राजील नट्स बेहतर विकल्प हो सकता है, वहीं अगर आपको कम कैलोरी वाला नाश्ता चाहिए तो काजू अच्छा विकल्प हो सकता है। इसलिए अपनी जरूरतों और सेहत के लक्ष्यों के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करें।