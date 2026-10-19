काजू बनाम ब्राजील नट्स: किसमें है अधिक पोषण? जानिए दोनों के फायदे और अन्य महत्वपूर्ण बातें

काजू एक प्रकार का मेवा होता है, जो काजू के पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। इसका स्वाद मीठा होता है और यह आकार में घुमावदार होता है।

काजू में प्रोटीन, फाइबर, और स्वस्थ फैट होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देती हैं।

इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम, जिंक, आयरन और विटामिन-B6 भी पाया जाता है।

काजू का सेवन दिल को स्वस्थ रखने, हड्डियों को मजबूत करने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।