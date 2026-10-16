गाजर बनाम पालक: दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है ज्यादा लाभदायक?

गाजर का सेवन आंखों की रोशनी को सुधारने और उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व शरीर में विटामिन-A में बदल जाते हैं, जो आंखों के लिए जरूरी होता है।

इसके अलावा गाजर का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, त्वचा को स्वस्थ रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायक है। गाजर को कच्चा खाने या रस के रूप में पीने से ये सभी लाभ मिल सकते हैं।