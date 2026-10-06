युवाओं में कैंसर के मामले बढ़ना

युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में हुआ खुलासा

लेखन सयाली 01:18 pm Oct 06, 202601:18 pm

क्या है खबर?

कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जिसमें सामान्य कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ती हैं और असामान्य गांठें बनाती हैं। इससे जुड़े कई अध्ययन सालों से किए जाते आए हैं। इसी कड़ी में अब एक नए अध्ययन से सामने आया है कि युवाओं में इसके मामले ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया है कि इंग्लैंड में 50 साल से कम उम्र के लोगों में 7 तरह के कैंसर के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।