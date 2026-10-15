क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें बढ़ा सकती हैं स्ट्रोक का जोखिम? जानिए

उच्च रक्तचाप यानी लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है, जो स्ट्रोक का मुख्य कारण हो सकती है।

अगर आपका रक्तचाप हमेशा ऊंचा रहता है तो इससे दिल की बीमारियां, किडनी फेल होना और स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नियमित रूप से रक्तचाप की जांच कराना जरूरी है और डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां लेनी चाहिए।

इसके साथ ही संतुलित आहार और एक्सरसाइज से भी रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है।