क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें बढ़ा सकती हैं स्ट्रोक का जोखिम? जानिए
क्या है खबर?
स्ट्रोक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में रुकावट या टूटने के कारण होती है। यह स्थिति अचानक आती है और इससे व्यक्ति की जान जा सकती है या स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है। कुछ रोजमर्रा की आदतें भी स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। आइए कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानते हैं, जो स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
#1
धूम्रपान करना
धूम्रपान करने से न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि यह मस्तिष्क के लिए भी खतरनाक हो सकता है। धूम्रपान से रक्त वाहिकाओं में सूजन बढ़ती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा धूम्रपान से शरीर में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है, जो मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। इसलिए धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है।
#2
उच्च रक्तचाप होना
उच्च रक्तचाप यानी लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है, जो स्ट्रोक का मुख्य कारण हो सकती है।
अगर आपका रक्तचाप हमेशा ऊंचा रहता है तो इससे दिल की बीमारियां, किडनी फेल होना और स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नियमित रूप से रक्तचाप की जांच कराना जरूरी है और डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां लेनी चाहिए।
इसके साथ ही संतुलित आहार और एक्सरसाइज से भी रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है।
#3
ज्यादा नमक खाना
ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।
इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए अपने खाने में नमक की मात्रा को नियंत्रित रखें और ताजे फल-सब्जियों का सेवन करें।
इसके साथ ही पानी का पर्याप्त सेवन भी जरूरी है।
#4
शारीरिक गतिविधियों का अभाव
शारीरिक गतिविधियां न करने से शरीर में चर्बी जमा होती है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जिनमें दिल की बीमारी और स्ट्रोक शामिल हैं।
रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें जैसे कि टहलना, दौड़ना या साइकिल चलाना।
इसके साथ ही योग और ध्यान भी करें, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकें। नियमित एक्सरसाइज से आप कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।
#5
तनाव लेना
तनाव लेना या कहें कि मानसिक दबाव लेना भी स्ट्रोक का कारण बन सकता है।
मानसिक तनाव से शरीर में एक खास हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो रक्तचाप को बढ़ाता है और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना तनावमुक्त रहने की कोशिश करें।
इसके लिए ध्यान, गहरी सांस लेना, प्रकृति में समय बिताना आदि उपयोगी हो सकते हैं। इन आदतों को अपनाकर आप स्ट्रोक से बच सकते हैं।