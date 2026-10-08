मूंगफली खाने के बाद पानी पीने का शरीर पर असर

क्या मूंगफली खाने के बाद पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जानिए

लेखन अंजली 09:06 am Oct 08, 202609:06 am

क्या है खबर?

मूंगफली एक पौष्टिक नाश्ता है, जो प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि मूंगफली खाने के बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उनका कहना है कि इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम इस धारणा की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई मूंगफली खाने के बाद पानी पीना हानिकारक है या नहीं।