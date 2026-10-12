ज्यादा एक्सरसाइज का हृदय पर असर

क्या ज्यादा एक्सरसाइज करने से हृदय को नुकसान पहुंच सकता है? जानिए 5 चेतावनी संकेत

लेखन अंजली 11:27 am Oct 12, 202611:27 am

क्या है खबर?

अधिकतर लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से ही फायदा हो। हृदय के डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से हृदय को नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो बताते हैं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे आपका हृदय प्रभावित हो रहा है।