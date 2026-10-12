क्या ज्यादा एक्सरसाइज करने से हृदय को नुकसान पहुंच सकता है? जानिए 5 चेतावनी संकेत
क्या है खबर?
अधिकतर लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से ही फायदा हो। हृदय के डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से हृदय को नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो बताते हैं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे आपका हृदय प्रभावित हो रहा है।
#1
सांस लेने में परेशानी होना
अगर आपको सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह संकेत बता सकता है कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, खासतौर से जब आप सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते या जल्दी कोई काम करते हुए सांस फूलने लगे तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें।
यह संकेत हृदय की कमजोरी या हृदय की बीमारी का भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से जांच करवाएं।
#2
थकान महसूस होना
अक्सर लोग मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर चुस्त-दुरुस्त रहता है, लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसके कारण आपको थकान भी हो सकती है। इससे शरीर में कमजोरी और दर्द भी हो सकता है।
अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है तो इसके कारणों का पता लगाएं और एक्सरसाइज का समय कम कर दें। इसके अतिरिक्त पर्याप्त आराम करें और डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
हृदय की धड़कन का अनियमित होना
अगर आपको कभी भी अपने हृदय की धड़कन का अनियमित होना महसूस हो तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें।
कभी-कभी हृदय की धड़कन का जल्दी या धीमा होना सामान्य होता है, लेकिन कई बार यह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण भी हो सकता है।
इसके अतिरिक्त हृदय की धड़कन के साथ चक्कर आना, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होना भी ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण हो सकते हैं।
#4
सिरदर्द होना
ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण सिरदर्द होना भी संभव है। इसका कारण शरीर में खून के बहाव में बदलाव, शरीर में पानी की कमी या फिर शरीर में नमक और खनिजों का असंतुलन हो सकता है।
इसके अतिरिक्त सही तरह से सांस न लेना भी सिरदर्द का कारण हो सकता है। अगर आपको सिरदर्द हो रहा है तो आराम करें और ज्यादा एक्सरसाइज करने से बचें। इसके साथ ही डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
नींद न आना
ज्यादा एक्सरसाइज करने से नींद पर भी असर पड़ सकता है।
अगर आप रात में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सो नहीं पाते या फिर सोने के बाद भी सुबह उठने पर खुद को तरोताजा महसूस नहीं करते तो समझ जाएं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं।
ऐसे में एक्सरसाइज का समय कम कर दें और ज्यादा से ज्यादा आराम करें।