ब्राउन शुगर बनाम सफेद चीनी

ब्राउन शुगर बनाम सफेद चीनी: किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?

लेखन अंजली 06:27 pm Oct 08, 202606:27 pm

क्या है खबर?

चाय-कॉफी से लेकर मिठाइयों तक, चीनी का इस्तेमाल कई चीजों में होता है। हालांकि, बाजार में चीनी के दो प्रकार मौजूद हैं, एक सफेद और दूसरा ब्राउन। सफेद चीनी शुद्ध गन्ने के रस से बनाई जाती है, जबकि ब्राउन चीनी गन्ने के रस और गुड़ के मेल से बनाई जाती है। दोनों चीनी का स्वाद मीठा होता है, लेकिन इनमें पोषण के मामले में अंतर है। आइए जानें कि चीनी में से किसका सेवन सेहत के लिए बेहतर है।