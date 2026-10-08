ब्रिस्क वॉकिंग बनाम योग: मानसिक स्पष्टता के लिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर?

योग एक पुरानी भारतीय विधि है, जो शरीर और मन दोनों को संतुलित करने में मदद करती है।

योगासन, सांस की तकनीकें और ध्यान जैसी विधियां दिमाग को शांत करती हैं और मानसिक तनाव को कम करती हैं।

योग करने से आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है और आप अपने कामों में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।