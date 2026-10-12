कक्षा में फोन पर रोक से सीखने की प्रक्रिया में सुधार (तस्वीर: पिक्सेल)

कक्षा में फोन पर रोक से सीखने की प्रक्रिया और छात्रों की भागीदारी में सुधार- अध्ययन

लेखन सयाली 09:13 pm Oct 12, 202609:13 pm

क्या है खबर?

जब से फोन का अविष्कार हुआ है, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है। इसी बीच भारत में एक खास प्रयोग किया गया, जिससे सामने आया कि कक्षा में फोन बैन करने से सीखने की प्रक्रिया और छात्रों की भागीदारी में सुधार होता है। यह प्रयोग ऐसे समय पर आया है, जब कॉलेज समेत स्कूल के बच्चों के हाथों में भी हर वक्त मोबाइल रहता है। आइए इस प्रयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं।