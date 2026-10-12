मुंह में मौजूद बैक्टीरिया आपको जल्दी सोचने में कर सकते हैं मदद, अध्ययन में हुआ खुलासा

स्वैब में मौजूद बैक्टीरिया की पहचान करके, शोधकर्ताओं ने हर व्यक्ति के मुंह के माइक्रोबियल समुदाय की तुलना उनके टेस्ट से की थी। जिन लोगों में 'प्रिवोटेला हिस्टिकोला' नाम का बैक्टीरिया ज्यादा था, उन्होंने कुछ टेस्ट में तेजी से प्रतिक्रिया दी।

'हीमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजा' नाम के एक अन्य बैक्टीरिया ने बेल्जियम में भावनाओं को पहचानने और देखकर सीखने वाले कामों में तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद की।

हालांकि, UK में भावनाओं को पहचानने में इसकी प्रतिक्रिया धीमी थी।