बिस्तर पर जाने से पहले न करें स्क्रीन का इस्तेमाल, आजमाएं ये 5 गतिविधियां

डायरी लिखना एक पुरानी लेकिन असरदार तरीका है, जिससे आप अपने दिनभर के अनुभवों को लिख सकते हैं। इससे न केवल आपके विचार साफ होते हैं बल्कि आपकी भावनाओं को भी एक दिशा मिलती है।

डायरी लिखने से आपके मन में चल रहे विचारों का बोझ हल्का होता है और आप बेहतर नींद ले पाते हैं।

आप अपनी डायरी में अपने लक्ष्य, सपने, चिंताएं और खुशियों के पल लिख सकते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन भी बना रहता है।