CPR करते समय इन 5 गलतियों से बचें, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) एक जरूरी प्रक्रिया है, जो दिल के रुकने या सांस न लेने पर जीवन बचाने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं अपनाते हैं और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो CPR करते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आप किसी की भी जान बचा सकें।
#1
बहुत जोर से दबाव डालना
CPR करते समय कई लोग बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, जिससे व्यक्ति की छाती पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे चोट लग सकती है। इसलिए CPR करते समय ज्यादा जोर लगाने की बजाय मध्यम दबाव डालें।
इससे व्यक्ति की छाती पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और उसे सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। याद रखें कि दबाव इतना होना चाहिए कि छाती थोड़ी नीचे तक दब जाए, लेकिन ज्यादा नहीं।
#2
गलत तरीके से दबाना
CPR करते समय दबाव डालने का तरीका सही होना चाहिए। कई लोग जल्दी-जल्दी या धीमी गति से दबाते हैं, जिससे सही असर नहीं होता।
सही तरीके से दबाने से दिल की धड़कन सामान्य हो सकती है और व्यक्ति को अधिक ऑक्सीजन मिल सकती है। इसलिए CPR करते समय दबाने का सही तरीका अपनाएं।
इससे व्यक्ति की जान बचाने में मदद मिलेगी और स्थिति को बेहतर किया जा सकेगा।
#3
सांस देने में जल्दबाजी करना
CPR करते समय सांस देने में जल्दबाजी करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग जल्दी-जल्दी सांस देते हैं, जिससे व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।
सांस देने में धैर्य रखें और धीरे-धीरे दें ताकि व्यक्ति को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। इससे उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है और उसे बचाने में मदद मिलेगी। इसलिए CPR करते समय सांस देने में धैर्य रखें और सही तरीके से दें।
#4
हाथों की स्थिति गलत होना
CPR करते समय हाथों की स्थिति का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप हाथों को गलत स्थिति में रखेंगे तो इसका पूरा असर CPR पर पड़ेगा। इसलिए हमेशा हाथों को सही स्थिति में रखें और दबाव डालते समय उन्हें स्थिर रखें ताकि व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके।
हाथों की स्थिति सही रखने से आप अधिक प्रभावी ढंग से दबाव डाल सकते हैं और व्यक्ति को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकती है।
#5
मदद मांगने में देरी करना
CPR करते समय मदद मांगने में देरी करना भी गलत होता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं संभाल सकते तो तुरंत ही मदद मांगें।
किसी नजदीकी व्यक्ति को बुलाएं या फिर एंबुलेंस को फोन करें ताकि समय रहते व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सके।
इन गलतियों से बचकर आप न केवल बेहतर तरीके से CPR कर सकते हैं बल्कि किसी की जान भी बचा सकते हैं।