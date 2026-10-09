CPR से जुड़ी गलतियां

CPR करते समय इन 5 गलतियों से बचें, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 10:50 am Oct 09, 202610:50 am

क्या है खबर?

कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) एक जरूरी प्रक्रिया है, जो दिल के रुकने या सांस न लेने पर जीवन बचाने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं अपनाते हैं और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो CPR करते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आप किसी की भी जान बचा सकें।