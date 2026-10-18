खाने के सामान को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां

फ्रिज को अधिक भरा रखना एक आम गलती है, जिसे कई लोग करते हैं। जब फ्रिज अधिक भरा होता है तो हवा का सही तरीके से आना-जाना नहीं हो पाता, जिससे कुछ हिस्से ठंडे और कुछ हिस्से गर्म हो जाते हैं।

इससे खाने का खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने फ्रिज को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हवा आसानी से सभी हिस्सों तक पहुंच सके और हर जगह समान ठंडक बनी रहे।