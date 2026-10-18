खाने के सामान को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
खाने को स्टोर करना एक कला है, जिसमें छोटी-छोटी गलतियां बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। सही तरीके से खाने को स्टोर करने से न केवल आपका सामान लंबे समय तक ताजा रहता है, बल्कि आप पैसे की भी बचत कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका खाना ताजा और सुरक्षित रहे।
#1
फ्रिज को अधिक भरा रखना
फ्रिज को अधिक भरा रखना एक आम गलती है, जिसे कई लोग करते हैं। जब फ्रिज अधिक भरा होता है तो हवा का सही तरीके से आना-जाना नहीं हो पाता, जिससे कुछ हिस्से ठंडे और कुछ हिस्से गर्म हो जाते हैं।
इससे खाने का खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने फ्रिज को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हवा आसानी से सभी हिस्सों तक पहुंच सके और हर जगह समान ठंडक बनी रहे।
#2
प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करना
खाने को प्लास्टिक थैलियों में स्टोर करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। प्लास्टिक थैलियों में खाने को रखने से उसमें नमी फंस जाती है, जिससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और खाना जल्दी खराब हो जाता है।
इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप खाने को स्टोर करने के लिए कांच या स्टील के डिब्बों का उपयोग करें, जो सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
#3
सब्जियों को धोकर तुरंत स्टोर करना
कई लोग सब्जियों को धोकर तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। गीली सब्जियां फ्रिज में रखने पर सड़न पैदा कर सकती हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है।
इसलिए हमेशा सब्जियों को धोने के बाद उन्हें किसी सूखे जगह पर कुछ समय के लिए रखें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए, फिर उन्हें किसी हवा बंद डिब्बे में स्टोर करें।
इससे सब्जियां ताजा रहेंगी और उनका स्वाद भी बरकरार रहेगा।
#4
सभी चीजों को एक ही जगह पर रखना
फ्रिज में सभी चीजों को एक ही जगह पर रखना भी गलत है। दूध और दही जैसी डेयरी चीजों को फ्रिज के सबसे ऊपरी शेल्फ पर रखना चाहिए क्योंकि वहां का तापमान स्थिर रहता है।
सब्जियों को फ्रिज के सबसे निचले हिस्से पर रखें, जहां उनका ताजा रहना सुनिश्चित हो सके। इस तरह से आप अपने खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
एयरटाइट डिब्बों का न इस्तेमाल करना
खाने को एयरटाइट डिब्बों में न रखना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। हवा खाने को खराब करने वाला एक अहम कारण होता है, जिससे बचाव के लिए हवा बंद डिब्बों का इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे न केवल आपका खाना ताजा रहेगा बल्कि उसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं आएगी।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और पैसे की भी बचत कर सकते हैं।