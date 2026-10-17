यात्रा के लिए सामान पैक करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है मुश्किल
क्या है खबर?
यात्रा में सही तरीके से सामान पैक करना बहुत जरूरी होता है। सही पैकिंग से यात्रा आसान हो जाती है और आप अपने सभी जरूरी सामान आसानी से ले जा सकते हैं। हालांकि, कई लोग सामान पैक करते समय कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जिससे यात्रा मुश्किल हो जाती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना चाहिए।
#1
जरूरत से ज्यादा सामान ले जाना
कई लोग यात्रा के लिए जरूरत से ज्यादा सामान ले जाते हैं। इससे न केवल आपका बैग भारी हो जाता है, बल्कि यात्रा के दौरान आपको परेशानी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा उतना ही सामान ले जाएं, जितनी जरूरत हो।
इसके लिए आप यात्रा से पहले एक सूची बना सकते हैं, जिसमें आपके जरूरी कपड़े, जूते, नहाने-धोने का सामान और अन्य जरूरी चीजें शामिल हों। इस तरह आप हल्के बैग के साथ यात्रा कर सकेंगे।
#2
कपड़े तह करने की बजाय रोल करना
यात्रा के लिए कपड़े पैक करते समय एक आम गलती होती है कि लोग कपड़ों को तह करने की बजाय रोल करते हैं।
हालांकि, इससे कपड़े ज्यादा जगह घेरते हैं और उलझन भी बढ़ जाती है। बेहतर होगा कि आप कपड़ों को तह करके ही पैक करें ताकि वे कम जगह लें और आसानी से बैग में समा सकें।
इसके अलावा इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और उनकी सिलाई भी बची रहती है।
#3
नाजुक सामान बिना सुरक्षा के रखना
यात्रा के दौरान कई बार नाजुक सामान जैसे कांच के बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी साथ ले जाते हैं। इन्हें बिना सुरक्षा के बैग में रखने से टूटने या खराब होने का खतरा रहता है।
इसलिए इन्हें हमेशा अलग से डिब्बे में रखें और बीच में कपड़ा या बबल रैप डालकर सुरक्षित करें ताकि वे सुरक्षित रहें। इसके अलावा इन्हें ध्यान से रखें ताकि यात्रा के दौरान कोई समस्या न हो।
#4
नहाने-धोने के सामान को बिना ढके रखना
नहाने-धोने का सामान जैसे शैंपू, साबुन आदि को बिना ढके रखने से वे बैग में फैल सकते हैं, जिससे अन्य सामान भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा अलग से सील पैक्ड थैलियों में रखें ताकि वे सुरक्षित रहें।
इसके अलावा आप छोटे बोतलों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वजन भी कम हो और ये आसानी से पैक हो सकें। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं।
#5
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक से पैक न करना
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे लैपटॉप, कैमरा आदि को ठीक से पैक न करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इन्हें हमेशा कुशनिंग वाले बैग्स में रखें ताकि वे सुरक्षित रहें और टूटने-खराब होने का खतरा न रहे।
इसके अलावा आप इनके लिए अलग से थैले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से पैक हो सकें। इस तरह आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं और किसी भी समस्या से बच सकते हैं।