यात्रा के लिए सामान पैक करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है मुश्किल

नहाने-धोने का सामान जैसे शैंपू, साबुन आदि को बिना ढके रखने से वे बैग में फैल सकते हैं, जिससे अन्य सामान भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा अलग से सील पैक्ड थैलियों में रखें ताकि वे सुरक्षित रहें।

इसके अलावा आप छोटे बोतलों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वजन भी कम हो और ये आसानी से पैक हो सकें। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं।