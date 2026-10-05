सर्दियों में पानी पीने से जुड़ी ये गलतियां

सर्दियों में पानी पीने से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, स्वास्थ्य पड़ेगा बुरा असर

लेखन अंजली 05:51 pm Oct 05, 202605:51 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग पानी का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन पानी का सेवन कम करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में पानी पीते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको पानी पीते समय की जाने वाली गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको सर्दियों में करने से बचना चाहिए।