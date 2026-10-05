सर्दियों में पानी पीने से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, स्वास्थ्य पड़ेगा बुरा असर
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग पानी का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन पानी का सेवन कम करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में पानी पीते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको पानी पीते समय की जाने वाली गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको सर्दियों में करने से बचना चाहिए।
#1
पानी की जगह चाय या कॉफी का करें चयन
सर्दियों में कई लोग चाय या कॉफी का सेवन अधिक करने लगते हैं क्योंकि इनके सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है।
हालांकि, इन पेय की बजाय पानी पीना चाहिए क्योंकि चाय-कॉफी में कैफीन होता है, जो शरीर से पानी निकाल देता है।
इसके अतिरिक्त कैफीन युक्त पेय का सेवन करने से प्यास भी अधिक लगती है, जिसके कारण अनजाने में आपका पानी की जगह अधिक पेय का सेवन हो सकता है।
#2
गर्म पानी का सेवन करना है गलत
सर्दियों में अधिकतर लोग गर्म पानी का सेवन करना पसंद करते हैं।
हालांकि, गर्म पानी का सेवन करने से न सिर्फ गले को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि इससे कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए गर्म पानी से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है।
इस कारण गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी का सेवन करना ही बेहतर है। यह तरीका आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
सोने से पहले पानी पीना है गलत
रात के समय सोने से पहले पानी पीना सही नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि सोने से पहले पानी पीने से नींद में खलल पड़ता है।
इस कारण रात के समय पानी पीने की बजाय सोने से पहले थोड़ा पानी पीना बेहतर है और फिर रात में प्यास लगने पर थोड़ा-थोड़ा पानी का सेवन करें। यह आपके नींद के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#4
नाश्ते के ठीक बाद पानी पीना है गलत
नाश्ते के ठीक बाद पानी पीना भी सही नहीं है क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त नाश्ते के ठीक बाद पानी पीने से गैस बनने की समस्या भी हो सकती है।
इसलिए नाश्ते से पहले या बाद में एक घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सेहत बेहतर बनी रह सकती है।
#5
खाने के बीच में पानी पीना है गलत
खाने के बीच में पानी का सेवन करने से भी पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है।
इसका कारण है कि इससे पाचन क्रिया का खाना पचाने का काम धीमा हो जाता है। इससे पाचन क्रिया का खाना पचाने का काम भी ठीक से नहीं कर पाती है। इसलिए खाने के बीच में पानी का सेवन न करें।
यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती है।