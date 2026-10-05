सर्दियों में भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, ठंड से रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
सर्दियों में कई लोग ठंड से बचने के लिए कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे ठंड बढ़ सकती है। आमतौर पर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मागर्म खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ठंड का असर बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो ठंड को बढ़ा सकती हैं।
#1
गर्म कपड़े पहनने के बाद गर्म चीजें खाने की गलती न करें
सर्दियों में कई लोग गर्म कपड़े पहनने के बाद गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें।
गर्म कपड़े पहनने के बाद गर्मागर्म खाना खाने से पेट की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। इस स्थिति में पेट की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसका धीमा होना शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है।
इसके अलावा गर्म चीजें खाने से पेट में जलन और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
#2
अधिक गर्म कपड़े पहनना भी है गलत
ठंड से बचने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनना भी एक बड़ी गलती है। ज्यादा गर्म कपड़े पहनने से पसीना आता है और इससे शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है, जिससे आपको सर्दी लग सकती है।
इसके अलावा ज्यादा गर्म कपड़े पहनने से शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। बेहतर होगा कि आप अपनी त्वचा के हिसाब से गर्म कपड़े पहनें, ताकि आराम और सुरक्षा दोनों मिल सकें।
#3
अधिक गर्म जगह पर न रहें
अधिक गर्म जगह पर रहने से भी आपको ठंड लग सकती है।
दरअसल, अधिक गर्म जगह पर शरीर का तापमान भी गर्म हो जाता है और जब आप ठंडी जगह पर जाते हैं तो शरीर को ठंड लग जाती है। इसलिए आप अधिक गर्म जगह पर रहने से बचें।
इसके अलावा ज्यादा गर्म जगह पर रहने से पसीना आता है और इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
#4
ठंडे पानी से नहाना है गलत
ठंडे पानी से नहाने से बचें क्योंकि इससे भी आपको ठंड लग सकती है। बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें।
इसके लिए आप पानी को हल्का गर्म करके उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाएं। इससे पानी का तापमान बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से शरीर का तापमान भी तेजी से गिरता है, जिससे आपको सर्दी हो सकती है।
#5
गले को खुला न छोड़ें
सर्दियों में गले को खुला छोड़ना भी एक बड़ी गलती है। ठंड लगने के आधे से ज्यादा मामलों के लिए यही जिम्मेदार होता है।
कई लोग तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन गर्दन को खुला छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मफलर या स्कार्फ अपने गले में जरूर लपेटें। इससे ठंड से बचाव होगा और आप आराम महसूस करेंगे।