सर्दियों में न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य रहेगा ठीक

सर्दियों में ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पानी का सेवन कम कर दें।

पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है और यह कई समस्याओं से बचा सकता है।

इसके अलावा शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। अगर आप पानी का सेवन नहीं करना चाहते तो इसके बजाय ताजे फलों का रस या गर्म पानी पिएं।