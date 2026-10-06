सर्दियों में न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य रहेगा ठीक
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेकर आता है। इस दौरान हमें कुछ सामान्य गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। इन गलतियों को सुधारकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और ठंड से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। आइए आज हम आपको सर्दियों में की जाने वाली 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना जरूरी है।
#1
गर्म कपड़ों की अधिक परतें पहनना
कई लोग सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए कई परतें पहन लेते हैं, लेकिन इससे शरीर में गर्मी नहीं बल्कि असुविधा महसूस होती है।
इसकी बजाय अपने लिए मोटे और आरामदायक कपड़े चुनें। ऊन के कपड़े या गर्म जैकेट अच्छी होती हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखती हैं और हवा को भी रोकती हैं।
इसके साथ ही गर्म रखने के लिए मफलर और टोपी भी पहनें। इनसे ठंड से बचाव में मदद मिलेगी।
#2
गर्मियों की तुलना में कम पानी का सेवन करना
सर्दियों में ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पानी का सेवन कम कर दें।
पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है और यह कई समस्याओं से बचा सकता है।
इसके अलावा शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गर्मियों की तरह ही सर्दियों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। अगर आप पानी का सेवन नहीं करना चाहते तो इसके बजाय ताजे फलों का रस या गर्म पानी पिएं।
#3
सुबह और रात के समय ठंडी जगह पर जाना
ठंड का मौसम काफी खतरनाक हो सकता है, खासकर जब बात रात और सुबह की हो तो इससे बचना चाहिए।
दरअसल, सुबह और रात के समय तापमान काफी गिर जाता है और ऐसी ठंडी जगह पर जाने से आपको सर्दी लग सकती है। इसलिए सुबह और रात के समय ठंडी जगहों पर जाने से बचें।
अगर सुबह और रात में किसी ठंडी जगह पर जाना आवश्यक हो तो उससे पहले खुद को गर्म कपड़े और गर्म पेय से गर्म रखें।
#4
नमी वाले स्थानों पर रहना
सर्दियों में नमी वाले स्थानों पर रहने से भी बचना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थानों पर जाने से आपको खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है।
खासतौर से जब नमी वाले स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु अधिक होते हैं, जो आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए नमी वाले स्थानों पर जाने से बचें।
इसके अतिरिक्त घर में नमी को कम करने के लिए नमी सोखने वाले उपकरण का उपयोग करें।
#5
एक्सरसाइज न करना
एक्सरसाइज न करने की गलती न करें क्योंकि यह आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम कर सकता है।
सर्दियों में एक्सरसाइज करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें।
अपने दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। आप चाहें तो घर पर ही स्ट्रेचिंग, योग और एरोबिक्स आदि कर सकते हैं। इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।